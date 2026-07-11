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Sanidad en O Morrazo

La Xunta niega el colapso del PAC unificado de Cangas y Moaña que denuncia la CIG y asegura que la asistencia está garantizada en verano

Alega que no existen instrucciones para trasladar a los moañeses a las urgencias de la villa vecina en ambulancia / Asegura que solo un turno del 3 de julio estuvo con dos médicos «por una circunstancia sobrevenida»

Una paciente accede al PAC unificado.

Una paciente accede al PAC unificado. / Julio Santos Álvarez

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Fran G. Sas

O Morrazo

La Consellería de Sanidade rechaza de plano las denuncias realizadas por la CIG sobre el supuesto colapso del Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas, que también atiende a Moaña. Asegura, la Xunta, que el servicio de urgencias extrahospitalarias ha permanecido operativo en todo momento desde el inicio del verano.

Según la Consellería de Sanidade, es «absolutamente falso» que el PAC de Cangas haya dejado de prestar asistencia o haya permanecido sin personal médico. El departamento autonómico sostiene que el dispositivo ha contado siempre con facultativos de presencia física y que la atención urgente ha estado garantizada durante todo el periodo estival.

Argumenta, Sanidade, que el PAC dispone de un equipo integrado por 13 médicos y, de forma habitual, cada turno está cubierto por tres facultativos. Reconoce, eso sí, que el pasado 3 de julio uno de los turnos contó con dos médicos en lugar de tres debido a una ausencia sobrevenida que no pudo cubrirse por la falta de profesionales disponibles para sustituciones.

La Consellería también alega que la atención urgente en O Morrazo se ha reforzado este verano. Desde el 15 de junio, el nuevo centro de salud de Moaña cuenta con un médico y una enfermera para atender las urgencias durante las tardes, lo que complementa la asistencia que presta el PAC de Cangas a la población de ambos municipios. A ello se suma la ampliación del horario de la ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería, que ha pasado a prestar servicio las 24 horas del día.

En relación con el nuevo centro de Sisalde en Moaña, Sanidade señala que su apertura ha permitido garantizar la atención urgente las 24 horas, los siete días de la semana. Durante las tardes y hasta las 22.00 horas de lunes a viernes, las urgencias son atendidas por un médico y una enfermera, mientras que la ambulancia de soporte vital avanzado permanece operativa de forma ininterrumpida. En caso de que el equipo sanitario de Moaña deba realizar una atención domiciliaria, los desplazamientos son asumidos por los facultativos del servicio de urgencias extrahospitalarias de Cangas para evitar que la asistencia quede desatendida.

Asimismo, la Xunta desmiente que exista alguna instrucción para que la ambulancia traslade a pacientes de Moaña al PAC de Cangas con el fin de recibir atención sanitaria, tal y como denunció el sindicato nacionalista, y asegura que esa afirmación «no se corresponde con la realidad».

También rechaza que la ambulancia de soporte vital avanzado tenga que desplazarse a Vigo para realizar las tareas de limpieza, desinfección o reposición de material, «ya que el centro de salud de Moaña dispone de las instalaciones necesarias para estos procedimientos».

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Ante todo ello, Sanidade lamenta las críticas de la CIG a un servicio que, según defiende, ha sido reforzado con la apertura del nuevo centro de salud de Moaña, la incorporación de un médico y una enfermera para las urgencias vespertinas y la ampliación a 24 horas del servicio de la ambulancia de soporte vital avanzado.

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