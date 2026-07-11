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Emergencia en el mar

Un velero de Portugal, encallado en la ría de Aldán

La «Salvamar Mirach» trata de rescatar el barco de recreo, que no registra heridos

Salvamento Marítimo acudió a la zona.

Salvamento Marítimo acudió a la zona. / | FdV

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Fran G. Sas

Cangas

Un velero portugués encalló a primera hora de la noche del sábado, todavía de día, en una zona de rocas de la ría de Aldán. En concreto el barco recreativo navegaba a la altura de Punta Couso, en la parroquia de O Hío, cuando encalló. Hasta la zona se desplazó la lancha de Salvamento Marítimo con base en Cangas «Salvamar Mirach». Tras comprobar que la tripulación se encuentra en perfecto estado, la operación pasa ahora por esperar a que suba la marea para poder desplazar al barco y que siga su rumbo.

La bajamar se registró a las 20.14 horas de la tarde del sábado y la pleamar está prevista para las 02.34 de la madrugada.

No se registran heridos.

No se registran heridos. / | FdV

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