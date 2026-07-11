Política nacional
Rocío Núñez y Sara de Matos, de O Morrazo, entran en la ejecutiva estatal de Sumar
Fueron elegidas en la III Asamblea de la formación que se celebra este fin de semana en Madrid
La III Asamblea Estatal del Movimiento Sumar, que se celebra este fin de semana en Madrid, conformó la nueva Coordinadora Estatal, máximo órgano de dirección política entre asambleas. Dos vecinas de O Morrazo, Rocío Núñez Rúa y Sara de Matos, fueron elegidas para integrar este nuevo equipo de dirección.
Ambas apuntan a que su incorporación a la Coordinadora supone «un reconocimiento al trabajo desarrollado» y refuerza la presencia gallega en la dirección de Sumar, «contribuyendo a la construcción de un proyecto político plural, participativo y comprometido con la transformación social».
De hecho, la nueva ejecutiva estará liderada por la también gallega Verónica Martínez e incluye a Paulo Carlos y Gloria Alonso entre sus integrantes.
La III Asamblea Estatal se cerró con la voluntad de «fortalecer la organización, ampliar su implantación territorial y continuar impulsando políticas orientadas a la justicia social y la ampliación de derechos».
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