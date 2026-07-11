Sindicatos denuncian deficiencias en Sisalde, que solo tiene dos duchas para 60 sanitarios

Las centrales sindicales CIG y CCOO han redactado un informe sobre las instalaciones del nuevo centro de salud de Moaña, ubicado en Sisalde y que abrió sus puertas el pasado 15 de junio. Los sindicatos, que ya remitieron el documento a la Xerencia del Área Sanitaria de Vigo, consideran que existen «importantes deficiencias» en este nuevo equipamiento, que afectan tanto «a las condiciones del personal» como al funcionamiento de la ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería del 061 con base en el propio edificio.

Así las cosas, y «ante la falta de soluciones», solicitan la mediación de la Secretaría Xeral Técnica del Sergas para resolver los problemas detectados. Incluso cuestionan que la extensión del servicio de la ambulancia a 24 horas vaya a ser definitiva, ya que «la ampliación temporal finalizará el 15 de septiembre, coincidiendo con el fin del refuerzo estival».

Asimismo, ambas centrales anuncian que la próxima semana presentarán una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra la Xerencia, el 061 y la empresa concesionaria del transporte sanitario al considerar «que pueden existir incumplimientos graves de la normativa de prevención de riesgos laborales». También trasladarán el resultado de su informe a las alcaldías de Moaña y Cangas «por ser directamente afectados por el funcionamiento del nuevo centro y de la ambulancia».

En primer lugar, CIG y CCOO lamentan la supuesta exclusión de la representación de los trabajadores durante la planificación del centro, «lo que explica buena parte de las deficiencias detectadas tras su puesta en marcha». En este sentido, apuntan a la visita realizada la pasada semana por responsables del 061 y de la Dirección de Atención Primaria del Área Sanitaria de Vigo a las instalaciones, acompañados por la arquitecta del inmueble, «negando la presencia de la representación legal del personal que venía formulando propuestas» para subsanar distintos aspectos. Los sindicatos lamentan que la Xerencia comunicase tras esa visita que no estaba prevista ninguna modificación estructural, valorando únicamente la instalación de vinilos para delimitar los distintos espacios de uso.

Una de las principales críticas se refiere a la «insuficiencia» de los espacios destinados al personal, al convivir en el mismo edificio las consultas de atención primaria y la base de la ambulancia, lo que suma alrededor de 60 profesionales. Para todos ellos, el centro de salud dispone únicamente de dos duchas y los únicos aseos reservados para los trabajadores se encuentran dentro de la propia zona de duchas, con apenas dos inodoros.

Además, el informe alerta de que los únicos vestuarios existentes se sitúan en el sótano del edificio, «en un espacio inicialmente previsto para el Punto de Atención Continuada (PAC)». También indica que las taquillas del personal tuvieron que instalarse en un almacén al no existir una dependencia específica para ese fin. En cuanto al cuarto de separación de material limpio y contaminado, donde se realiza la esterilización mediante autoclave, la inspección sindical lamenta que haya sido finalmente ocupado por el servicio de limpieza, «impidiendo su uso original y eliminando separación de espacios recomendada».

En cuanto a la base de la ambulancia de enfermería, la denuncia sindical sostiene que no cuenta con un espacio específico para realizar la limpieza y desinfección del vehículo tras la asistencia a pacientes con sangre u otros fluidos biológicos, lo que obliga al personal a efectuar estas tareas en la vía pública, transportando baldes de agua, productos de limpieza y material de desinfección a través de buena parte del centro. Cuando es necesaria una desinfección completa, el vehículo debe desplazarse hasta las instalaciones de la empresa concesionaria en Vigo.

Asimismo, advierten de que la ambulancia permanece estacionada a la intemperie, sin ninguna cubierta que la proteja de las altas temperaturas propias del verano.