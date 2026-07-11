La sala del Bueu Romano abrirá el 21 de julio y será visitable durante dos meses

La apertura al público de la sala y los restos arqueológicos del Bueu Romano ya tiene fecha. El Concello de Bueu ha recibido el visto bueno de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia para exponer los restos durante este verano, casi tres años después de la conclusión de los trabajos de acondicionamiento del recinto. El yacimiento abrirá sus puertas el martes 21 de julio y será visitable, de forma gratuita, durante dos meses, en una iniciativa que se extenderá hasta mediados de septiembre.

De este modo, los visitantes tendrán la oportunidad de ver tanto el yacimiento, que será descubierto, como la sala con los paneles informativos y el vídeo explicativo que contextualizan los restos de lo que fue una fábrica de salazón, reconvertidos posteriormente en vivienda. El horario será de martes a sábado de 11 a 13.30 horas y una persona será la encargada de recibir a los interesados, que podrán recorrer la zona de forma libre o bien uniéndose a la visita guiada que se ofrecerá diariamente.

El gobierno local comenzará el lunes los trabajos de acondicionamiento del yacimiento, que se extenderán a lo largo de una semana. Consistirán en la limpieza de la vegetación y en la retirada de los sacos de arena, los plásticos negros y el geotextil que cubren las estructuras arqueológicas. El informe técnico que se ha remitido a Patrimonio para conseguir la autorización para la apertura de la sala, elaborado por el arquitecto responsable de la campaña de excavaciones en la zona, Juan Castro, recoge asimismo que se dejará una lona de protección en el lugar para cubrir el yacimiento en caso de que las condiciones meteorológicas así lo aconsejen.

La concejala de Cultura de Bueu, Carmen García, valora positivamente la posibilidad de sacar a la luz uno de los elementos patrimoniales diferenciales del municipio. «Era una lástima que esté cerrado y la gente no pueda disfrutar de este espacio», señala.

La idea es que una vez finalice este periodo de apertura provisional el Concello de Bueu cubra nuevamente los restos, pendiente de poder poner en marcha la que sería la tercera fase de las obras en el lugar. Estas consistirían en la colocación de una cubierta permanente para proteger de las inclemencias del tiempo los restos arqueológicos, así como la instalación de unas pasarelas que faciliten la visita, incluso en aquellos momentos en los que la sala esté cerrada. Ante la falta de respuesta por parte de la Consellería de Cultura, Bueu ha optado por mover ficha y acometer las labores con fondos del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra.