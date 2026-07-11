Medio ambiente
La playa de Rodeira, con bandera roja por un episodio de contaminación
El baño está prohibido desde este mediodía. El PP denuncia que el aviso solo se ha podido realizar con el inicio de la jornada de los socorristas, a las 13 horas
El servicio de socorrismo de Cangas ha izado la bandera roja en la playa de Rodeira por un episodio de contaminación que todavía no ha sido precisado. El baño está prohibido, pues, en una jornada marcada por el buen tiempo y por una notable afluencia de personas que coincide en fin de semana.
Desde el Partido Popular se ha criticado que el inicio de la actividad de los socorristas está comenzando a las 13 horas (desde que una empresa asume estas labores), una hora después de otros años, por lo que la alerta a los bañistas se ha producido más tarde de lo previsto. Los populares recuerdan asimismo que hace años se había elaborado un informe por parte del coordinador del servicio de socorrismo en el que se señalaban deficiencias que había que corregir en los diferentes arenales del municipio, y uno de ellos hacía alusión directa a la megafonía de Rodeira. Debido a la gran extensión de la playa, el documento exponía que no se escuchaban los avisos en los extremos de la playa, como sucedía en casos como el de hoy, con la bandera roja.
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