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La Xunta culmina el archivo del proyecto de parque eólico en los montes de O Morrazo

La plataforma «Eólicos no Morrazo non» recibe la confirmación del fin de la intención de Arena Power de levantar 13 aerogeneradores en los montes de la comarca / Reclama la supresión del área de desarrollo

Integrantes de la plataforma «Eólicos no Morrazo non» en el mirador de A Fraga.

Integrantes de la plataforma «Eólicos no Morrazo non» en el mirador de A Fraga. / | FdV

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Fran G. Sas

O Morrazo

La Xunta de Galicia culminó el archivo del expediente del parque eólico proyectado en los montes de O Morrazo por la empresa Arena Green Power. La instalación no se ejecutará finalmente. El fin del proceso lo hizo público la Plataforma «Eólicos no Morrazo non» que fue informada a partir de la respuesta del Gobierno gallego a una iniciativa parlamentaria presentada por el BNG.

En enero de este mismo año el colectivo que desde el inicio de la tramitación impulsó movilizaciones contra el proyecto eólico, supo que se iniciaba el trámite de archivo del expediente, tras una pregunta en el Parlamento realizada por el diputado moañés Paulo Ríos. Los integrantes de la plataforma siguieron la evolución del archivo que fue culminado en marzo «tras recibir, la Xunta, el desestimiento del expediente por parte del promotor».

«Eólicos no Morrazo non» se muestra «satisfecha» por este final y considera que la movilización «dio resultado». Desde 2021 realizó un «ingente trabajo de información a colectivos y sociedad en general, con numerosas asambleas, un boletín informativo a los domicilios, diferentes actos de protesta en forma de caminatas y mociones apoyadas por las corporaciones de Bueu, Cangas, Moaña y Vilaboa».

El proyecto contemplaba la instalación de 13 aerogeneradores, una torre de vigilancia y una subestación, además de las correspondientes líneas eléctricas de evacuación que afectarían a terrenos de los cinco municipios de la península de O Morrazo.

El coordinador de la plataforma, Xosé Ramón Millán, agradece el asesoramiento del colectivo gallego «Eólica así non» y de las entidades de todo tipo que se pronunciaron en contra del parque proyectado. «Este trabajo sirvió para mostrar que no íbamos a permitir que nos expoliasen nuestra comarca», alega. La empresa promotora solicitó a la Xunta el archivo y la devolución de la fianza y este colectivo considera que «nunca se debió autorizar. Nos habríamos ahorrado mucha incertidumbre y trabajo».

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Millán también insiste en que la satisfacción «será completa» cuando se elimine el Área de Desenvolvemento Eólico do Morrazo (ADE), que pasa por ser su siguiente objetivo. «Pedimos a la Xunta que suprima esta superficie triangular de 4.632 hectáreas en los montes de la comarca, para la tranquilidad total de los vecinos. De lo contrario siempre habrá una puerta abierta a las empresas del monopolio eólico».

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