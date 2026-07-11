Siniestralidad viaria en Moaña
Un motorista herido tras caer al asfalto en Tirán
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Moaña
Un motorista resultó herido, a primera hora de la tarde de este sábado, a la altura del cruce de A Pedreira en la carretera general PO-551. Fue el tercer siniestro en dos días en las calles de Moaña.
Pasadas las 12.00 horas el motorista perdió el control de la moto y cayó sobre el asfalto tras el frenazo del coche que le precedía. Sufrió abrasiones en distintas partes del cuerpo debido al impacto con el firme de la carretera. A la zona acudieron Protección Civil, Policía Local y una ambulancia.
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