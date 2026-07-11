Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Olas de CalorRevolución urbanística TeisIncendio AlmeríaDenuncia Notas PAUControles DGT GaliciaProhibición conciertos en chiringosCondena SergasMundial de Fútbol
instagramlinkedin

Siniestralidad viaria en Moaña

Un motorista herido tras caer al asfalto en Tirán

El despliegue para atender al accidentado. | FDV

El despliegue para atender al accidentado. | FDV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Fran G. Sas

Moaña

Un motorista resultó herido, a primera hora de la tarde de este sábado, a la altura del cruce de A Pedreira en la carretera general PO-551. Fue el tercer siniestro en dos días en las calles de Moaña.

Pasadas las 12.00 horas el motorista perdió el control de la moto y cayó sobre el asfalto tras el frenazo del coche que le precedía. Sufrió abrasiones en distintas partes del cuerpo debido al impacto con el firme de la carretera. A la zona acudieron Protección Civil, Policía Local y una ambulancia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La Guardia Civil confirma que la mujer de A Portela, en Bueu, llevaba tres semanas muerta en su casa
  2. Detenido un conocido estafador venezolano por un intento de fraude a una empresa de Moaña
  3. Cangas comienza a instalar vallas en las carreteras en el entorno de las playas para impedir aparcar
  4. Cangas podrá negar los servicios públicos de agua y saneamiento a los campamentos turísticos
  5. Dos personas resultan ilesas del aparatoso vuelco de un coche en Moaña
  6. Llegan al concello de Cangas los carteles para delimitar los núcleos urbanos en el rural que permitirá actuar a la Policía en materia de tráfico
  7. Moaña presenta sus Festas do Carmen: Tres noches de orquestas con Djs y el Onda Festival para la juventud
  8. Una escuela de DJs para O Morrazo

Un motorista herido tras caer al asfalto en Tirán

La acumulación de espuma del mar provoca una falsa alerta por contaminación en la playa de Rodeira

La acumulación de espuma del mar provoca una falsa alerta por contaminación en la playa de Rodeira

Así eran nuestras playas antes de su urbanización y el desembarco de turistas

Así eran nuestras playas antes de su urbanización y el desembarco de turistas

La Xunta culmina el archivo del proyecto de parque eólico en los montes de O Morrazo

Eclipse de sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto

Eclipse de sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto

Los delegados sindicales del Concello de Cangas impugnan los nuevos carteles de «entrada a poblado» y consideran que las multas de la Policía en el entorno de las playas serían «nulas e ilegales»

Los delegados sindicales del Concello de Cangas impugnan los nuevos carteles de «entrada a poblado» y consideran que las multas de la Policía en el entorno de las playas serían «nulas e ilegales»

El consumo de agua en julio se dispara en Cangas a 413.472 m3, el doble en en 2025

El consumo de agua en julio se dispara en Cangas a 413.472 m3, el doble en en 2025

Moaña concentra la mitad de los mosquitos tigre identificados en Galicia

Tracking Pixel Contents