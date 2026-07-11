Moaña concentra la mitad de los mosquitos tigre identificados en Galicia

La comisión de seguimiento del mosquito tigre celebró esta semana su tercera reunión del año. Moaña, el municipio donde esta especie invasora fue detectada por primera vez en Galicia, en agosto de 2023, sigue siendo el principal foco de atención. Durante el encuentro, en el que participaron representantes de los 11 concellos afectados y los entomólogos encargados del seguimiento, se informó de que en todo 2025 se identificaron oficialmente 1.485 ejemplares de mosquito tigre en Galicia. De ellos, 719, cerca de la mitad, fueron localizados en el municipio de Moaña. Otro 30 % de los casos se registró en el término municipal de Vigo.

La reunión también constató un aumento de la presencia de este insecto desde el inicio del mes de julio. Según la evolución observada en años anteriores, se espera que la población alcance su pico durante agosto y se mantenga elevada en septiembre, para descender en octubre y reducirse prácticamente a niveles testimoniales en noviembre.

Solo en los últimos 15 días, las dos trampas instaladas en Moaña capturaron 34 ejemplares. Las muestras fueron recogidas por la empresa contratada por el Concello y enviadas a la Universidade de Vigo para su análisis. Ante este incremento de capturas, el seguimiento de las trampas pasará a realizarse con una frecuencia semanal. Una de ellas está situada en el entorno de la Casa do Concello y la otra en Tirán, la parroquia con mayor incidencia.

Salida nocturna, esta semana, para ver quirópteros. | FDV

El análisis de los ejemplares capturados resulta fundamental, ya que el mosquito tigre puede actuar como vector de enfermedades como el zika, el dengue o el chikungunya . Hasta el momento, no se ha detectado ningún ejemplar portador de estos virus en Galicia.

Precisamente en la noche del jueves al viernes, varias decenas de personas, entre ellas la concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, participaron en una visita guiada organizada por Morcegos de Galicia para identificar las distintas especies de murciélagos presentes en el municipio.

Cabe recordar que el Concello de Moaña instaló hace dos años medio centenar de cajas refugio de madera en terrenos comunales y privados con el objetivo de favorecer la presencia de murciélagos, depredadores naturales del mosquito tigre, y contribuir así al control de su población. La iniciativa busca incrementar las poblaciones de las distintas especies autóctonas de quirópteros. La responsable de Medio Ambiente confía en disponer este verano del primer informe que permita evaluar si estas cajas refugio están cumpliendo su función y favoreciendo la repoblación de murciélagos en el municipio.

La comisión de seguimiento volverá a reunirse en septiembre para analizar los resultados del verano. Mientras tanto, recomienda a los concellos mantener las campañas informativas dirigidas a la ciudadanía para frenar la expansión de una especie invasora que parece haber llegado a Galicia para quedarse. Entre las principales medidas preventivas figura evitar la acumulación de agua en patios y jardines durante más de cuatro días, ya que estos puntos favorecen la reproducción del mosquito tigre.