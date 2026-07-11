Memoria histórica
VII Recital Poético, el 18 de julio, por los represaliados en Moaña
La Asociación Cultural Irmandade do Dolmen, con la colaboración del Concello, organiza el sábado 18 de julio su VII Recital pola Memoria, coincidiendo con el aniversario del alzamiento militar que derivó en la Guerra Civil (1936-1939) y en recuerdo a los represaliados en el municipio durante el conflicto bélico y en la posterior dictadura.
La primera actividad será el miércoles 15 de julio con una charla de Xosé Novas sobre las corporaciones de O Morrazo durante la II República. Será a las 20.00 horas en el salón de plenos.
El propio recital poético será el 18 de julio en los Xardíns do Concello desde las 19.00 horas. Contará con acompañamiento musical de Dori Santos y Lía Vilas y le seguirá una ofrenda floral en el monumento en recuerdo a los represaliados. Participarán, en el recitado, personalidades como Roxana Villagrasa, María Villar, Anxo Padín, Camilo Camaño o Xabier Gallego.
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