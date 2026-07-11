Residuos
Maestros composteros de DOA
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Cangas
La Asociación Ecologista Amigos de A Terra colabora con la asociación DOA de Salud Mental para formar maestros composteros. Su trabajo se hizo ayer visible en el transcurso de un acto que tuvo lugar en la Praza do Concello, en el que la Concellería de Medio Ambiente aprovechó para repartir composteros. Los nuevos maestros composteros que salen de DOA son 14 jóvenes que concluyeron el curso. Al acto acudió el concejal de Medio Ambiente del Concello de Cangas, Antón Iglesias (BNG).
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