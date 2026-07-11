Limpieza en el Sendero del Rialdarca, este domingo

Este domingo a las 10.30 horas, se realizará una jornada de limpieza en el sendero del Rialdarca, en Moaña, en conmemoración del centenario de la fuente. El punto de salida será en la desembocadura de los ríos Pontillón y Rialdarca; piden llevar sacos, botas, palas, cubos, etc. Organizan la Asociación Rialdarca y Galiza Atlántica.