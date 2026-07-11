Medio Ambiente en Moaña
Limpieza en el Sendero del Rialdarca, este domingo
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
REDACCIÓN
Este domingo a las 10.30 horas, se realizará una jornada de limpieza en el sendero del Rialdarca, en Moaña, en conmemoración del centenario de la fuente. El punto de salida será en la desembocadura de los ríos Pontillón y Rialdarca; piden llevar sacos, botas, palas, cubos, etc. Organizan la Asociación Rialdarca y Galiza Atlántica.
- La Guardia Civil confirma que la mujer de A Portela, en Bueu, llevaba tres semanas muerta en su casa
- Detenido un conocido estafador venezolano por un intento de fraude a una empresa de Moaña
- Cangas comienza a instalar vallas en las carreteras en el entorno de las playas para impedir aparcar
- Cangas podrá negar los servicios públicos de agua y saneamiento a los campamentos turísticos
- Dos personas resultan ilesas del aparatoso vuelco de un coche en Moaña
- Llegan al concello de Cangas los carteles para delimitar los núcleos urbanos en el rural que permitirá actuar a la Policía en materia de tráfico
- Moaña presenta sus Festas do Carmen: Tres noches de orquestas con Djs y el Onda Festival para la juventud
- Una escuela de DJs para O Morrazo