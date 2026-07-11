El consumo de agua en julio se dispara en Cangas a 413.472 m3, el doble en en 2025

La concesionaria de ciclo del agua de Cangas, la UTE Gestión Cangas, comenzó a remitir los primeros informes al Concello sobre el incremento del consumo de agua en época estival. El informe pone especial atención en el incremento registrado en el inicio de la época estival de 2026, así como en la previsión del consumo. Los datos analizados fueron los de agua distribuida en baja correspondientes a los últimos cinco años 2023, 2023, 2024, 2025 y 2026. Para el año 2026 no se dispone de datos completos hasta el mes de junio y de un dato parcial de julio, correspondiente al periodo comprendido hasta el día 10 de julio de 2026, con un volumen registrado de 133.378 metros cúbicos.

Con el propósito de realizar una comparación homogénea para 2024 y 2025, se estimó el consumo hasta el día 10 de julio, aplicando una proporción de 10/31 días sobre el volumen mensual de julio. Para 2026 se empleó el dato real disponible a día de 10 de junio de 2026. Según el informe, durante el primer semestre de 2026 se observa un incremento de volumen de agua distribuida respecto del mismo periodo de 2025, equivalente a un +5,8%. El aumento resulta especialmente significativo en los meses previos al verano. En relación con julio de 2026, a fecha de 10 de julio ya se registraron 133.378 metros cúbicos. Si se realiza una proyección lineal simple sobre 31 días, el volumen mensual podría situarse alrededor de 413.472 metros cúbicos. Esta estimación, según la propia concesionaria, no debe considerarse una previsión cerrada, ya que dependerá de la evolución real de la demanda, de las condiciones meteorológicas, de la ocupación estacional, de posibles consumos extraordinarios y de la aparición de incidencias en la red. Por lo tanto, dado el parcial de julio, la UTE Gestión Cangas aconseja reforzar el seguimiento diario de los volúmenes distribuidos y activar medidas preventivas de ahorro y control. También se consta un incremento relevante de agua destruida en baja durante la primavera y el inicio de verano de 2026, con especial incidencia en el mes de junio y en los primeros días de julio.

LIMENS SEQUIA / Gonzalo Núñez / FDV

Este comportamiento puede estar relacionado con el aumento de la demanda propio de la época estival, el incremento de la población estacional, mayores consumos exteriores, actividades municipales, riego y llenados de piscina, limpieza de espacios y otros usos asociados al verano. No obstante, el ritmo de consumo registrado en los primeros diez días de julio resulta especialmente elevado, por lo que se recomienda mantener un seguimiento reforzado de la evolución diaria de los caudales distribuidos y de los consumos municipales y particulares más significativos.

La UTE Gestión Cangas recomienda al Concello revistar y optimizar los riegos municipales, evitar baldeos con agua potable, revisar fuentes, duchas públicas, aseos, instalaciones deportivas y edificios municipales, con el fin de detectar posibles fugas o consumos innecesarios, realizar un seguimiento específico de consumos municipales elevados, priorizar la reparación de fugas, reforzar la comunicación con la ciudadanía mediante bandos y redes sociales y valorar limitaciones temporales en usos no esenciales.

A los abonados se les recomienda revisar posibles guas interiores, evitar el riego en las horas centrales del día, reducir el uso de mangueras para la limpieza de terrazas, patios o vehículos, utilizar lavadoras y lavavajillas a carga completa, evitar llenados innecesarios de piscinas depósitos particulares y comunicar cualquier fuga visible en la vía pública, arquetas, acometidas o zonas ajardinadas del municipio.

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De mantenerse el ritmo del consumo, según este informe, el cierre de julio de 2026 podría situarse notablemente por encima de los valores de ejercicios anteriores. en enero de 2026 el consumo de agua fue de 128.877 metros cúbicos de agua, en febrero, 134.313; en marzo, 168.460; en abril, 187.010, en mayo, 171.035 y en junio, 214.295.