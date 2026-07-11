Construyen una senda peatonal en Liméns al lado de la carretera PO-315

La Consellería de Infraestructuras lleva a cabo una de las obras más demandadas de los vecinos de Liméns. Desde principios de semana está construyendo una senda peatonal desde el cruce de O Viso hasta el camino de As Barreiras, para evitar que los vecinos tengan que andar por encima de una carretera muy peligrosa, con una limitación de velocidad de 60 kilómetros por hora. Estas obras van a suponer un desplazamiento del eje de la vía, ya que se va retirar esa franjas pintada para seguridad de los peatones que están en medio de la vía.

La Asociación de Vecinos de Liméns siempre pidió para esta zona reducción de velocidad en la vía que conduce hasta Aldán así como poner más pasos peatonales en la recta de O Viso, porque no hay donde se pueda cruzar ahora mismo. Eso sí, las obras que se llevan a cabo satisfacen a los vecinos y también al Concello de Cangas.