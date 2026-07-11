Andree Zaimović: «La economía rural conecta a Bosnia y Galicia»

Moaña acogió este viernes la primera jornada del IV Congreso Internacional de Cooperación Xeopolítica e Participación Cidadá. El tema de esta edición es «Europa como futuro común» y en la primera ponencia de la tarde una de las intervinientes fue la embajadora de Bosnia y Herzegovina en España, Vesna Andree Zaimović. Antes del evento la alcaldesa, Leticia Santos, dirigió una recepción oficial con intercambio de regalos. La embajadora obsequió a su anfitriona con una pieza de los Juegos Olímpicos de invierno de Sarajevo 1984.

Zaimovic consideró, en su discurso, que Bosnia debe convertirse en un «puente» para aplicar las políticas de la Unión Europea en todos los Balcanes y contribuir así a la adhesión de la zona al club comunitario. «Por ejemplo, tenemos que adoptar de forma gradual las normas de la UE en nuestra política agraria», apuntó.

Comparó el caso de Bosnia con el de Galicia. «Existe una conexión por la importancia en ambos territorios de la economía rural. Tenemos que avanzar en políticas europeas comunes que permitan el desarrollo agrario y del turismo sostenible», esgrimió. Apostó porque gallegos y bosnios aprovechen fondos europeos para conjugar la tradición con la innovación.

Participantes en las ponencias, con la alcaldesa. | GONZALO NÚÑEZ

La misma mesa comenzó con el investigador de la Universidade de Vigo, Breixo Martins, explicando el papel de la UE en la actualidad. Por su parte el director del Center for Economic and Rural Development, Miodrag Matavulj, ahondó en experiencias de cooperación entre Galicia y Bosnia. Como curiosidad analizó la relación del rural de ambos territorios con la castaña. La tarde concluyó con una mesa sobre la juventud. Acudieron grupos de estudiantes del IES A Paralaia que participaron en una formación a cargo de Pilar del Oro Sáez, de la Fundación Galicia Europa.

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El programa, abierto al público, sigue este domingo en el salón de plenos con la mesa sobre «Europa na práctica», incidiendo en proyectos geopolíticos de la UE en África, América y Asia Central. La última parte del congreso incluye charlas sobre las guerras activas en estos momentos o el papel que debe jugar la UE en el Ártico.