«Para hacer un cómic no hace falta saber dibujar»

El historietista e ilustrador José A. Calvo, conocido como «Mónico» y ligado al Salón do Cómic de Cangas desde hace más de dos décadas, volverá al certamen el lunes para impartir varios obradoiros en los que acercará el lenguaje del cómic a participantes de todas las edades. Se trata de un autor con una extensa trayectoria en el cómic español, que ha colaborado con revistas emblemáticas como El Víbora, y ha adaptado al cómic algunas películas de Torrente.

Este año vuelve a impartir varios obradoiros. ¿Qué intenta transmitir a quienes participan en ellos?

Que no se trata de dibujo, sino de entender que no hace falta saber dibujar. Muchas veces la gente se cree que solo con el dibujo ya sabe contar cómics, pero es un lenguaje que hay que saber secuenciar, planificar la historia, cómo usar las onomatopeyas...

¿En qué consisten exactamente los obradoiros que imparte?

Ayudo a estructurar el lenguaje más básico, las expresiones, los recursos de movimiento... Entender el lenguaje y saber un poquito. Y les enseño a crear una telenovela, pensando un personaje, título, portada... Dos o tres páginas, nada más.

¿Cómo ha cambiado la forma de aprender a dibujar desde que empezó hasta hoy?

Cuando empecé no había Internet, y ahora sí. Esto ayuda a que puedes seguir a los dibujantes viendo el proceso, y antes eso no existía. Internet da mucho acceso a obras cuando antes estabas sujeto a lo que se publicaba en papel.

Lleva aproximadamente dos décadas vinculado al Salón, ¿qué tiene de especial este evento para seguir regresando edición tras edición?

Entre los salones de España que conozco, Cangas se diferencia en que al ser pequeño permite un trato especial a los invitados y eso te facilita una mayor cercanía. Es algo que me gusta mucho, tienes un trato personal, cosa que creo que en otros salones no hay tanto.

En una época dominada por lo digital, ¿sigue teniendo importancia el dibujo tradicional sobre el papel?

Absolutamente. Yo dibujo mucho con soporte digital, pero es una cosa que noto mucho en los diferentes salones. Intento pedirle a la gente un boceto inicial para que vean el proceso, pero ya está siendo cada vez más difícil. Ha habido exposiciones que me dan un poco de pena, pero porque algunas eran exposiciones de fotocopias.

¿Considera que a los historietistas se les da el reconocimiento social que merecen?

A un cantante lo conoces, a un actor o escritor también, pero a nosotros hasta que trascendemos del propio medio no. Los dibujantes de cómics que se conocen es porque han salido en la revista, la televisión o porque es algo muy rápido, como Mortadelo y Filemón. Creo que siempre ha sido un nicho y lo va a seguir siendo.

¿Qué consejos le daría a quien se está iniciando en el noveno arte?

Que trabajen mucho, porque la constancia y el esfuerzo son muy importantes. Y que si se van a inspirar en alguien, que sea en los buenos, deben coger buenos referentes.

En general, ¿cómo ve el nivel del cómic español?

Creo que ha bajado bastante el nivel del cómic en general. Están haciendo mucho cómic con temas de nicho, y pierdes el hecho del cómic como algo mayoritario que se le daría a mucha gente. Al querer «nichificarlo» se olvidan de la esencia.