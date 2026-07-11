Domaio
Charanga y verbena para echar el cierre a las fiestas de San Benito y San Roque
La parroquia celebra hoy la jornada final de San Roque con misas, pasacalles y orquestas, tras un sábado de gran afluencia
Carla Soliño
Las fiestas de San Benito y San Roque de Domaio afrontan hoy su última jornada tras una animada noche de sábado, que reunió a numeroso público en el recinto festivo, en el último día dedicado al primero de ellos.
La velada comenzó con la tradicional tirada de bombas a las 9.00 horas y continuó con pasacalles de la Banda de Música Airiños do Morrazo. Llegadas las 22.00 horas, vecinos y visitantes disfrutaron de la gran verbena amenizada por la orquesta Solara de Vigo y el Trío Banamarra, siendo estas dos de las actuaciones más esperadas de las fiestas.
El programa de San Roque de hoy arranca también a las 9.00 horas con una nueva tirada de bomba, que continuará con pasacalles a cargo de la charanga Amigos a Colores. Además, incluye misas en honor a San Roque a las 10.00 y 12.15 horas, esta última cantada por un coro. El cierre de las fiestas llegará a partir de las 21.30 horas con la verbena amenizada por la orquesta Nueva Fuerza y el Dúo Stilo. Los festejos están organizados por la Asociación Cultural Domaio con la colaboración del Concello de Moaña.
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