Abastecimiento
AV exige recuperar el depósito de Ourelo ante la prealerta por sequía
La formación exige un expediente sancionador a la UTE por el retraso, un informe técnico que lo explique y fiscalizar los trabajos
Alternativa dos Veciños ha exigido la recuperación del depósito de Ourelo y del manantial de Anguieiro para acabar con «la dependencia hídrica de Vigo» en un momento en el que se ha decretado la prealerta por sequía.
La formación considera «inadmisible» que hayan pasado seis meses tras la contaminación por hidrocarburos, en una gestión «negligente que nos deja sin ninguna autonomía». Ourelo, señala, abastece a una población de 4.842 personas y su no funcionamiento deja sin colchón al concello.
Por ello exige la apertura de un expediente sancionador a la UTE Gestión Cangas por la demora, un informe técnico que explique ese retraso, y la fiscalización de los trabajos de limpieza antes de que haya posibles cortes desde Vigo.
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