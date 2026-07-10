Los taxistas de Cangas piden al Concello una actualización de las tarifas que se mantienen desde 2015

Hay problemas para conseguir un taxi en Cangas a determinadas horas y en determinados días. Se hace casi imposible encontrar en un vehículo en la parada y el teléfono en la misma suena de manera que irrita en sentido del oído sin que nadie lo coja. Fueron muchos los que el pasado fin de semana lo intentaron sin conseguirlo. Gente que tenía la intención de regresar al Vigo después de una cena en la que había bebido o personas que tuvieron un percance con su vehículo que se vieron obligadas a ir a pie de Cangas a O Hío porque no había forma de que algún taxista contestara a su llamada, que fue dirigida a teléfonos móviles y también a la parada. Para el gobierno local, este tipo de comportamientos supone el incumplimiento de la ordenanza municipal, que obligaba a que un taxista estuviera de guardia durante la noche con un teléfono móvil que se encargarían los profesionales de rotar. Desde el gobierno local se recuerda que se había llegado a un acuerdo con el colectivo para atender emergencias, aunque los profesionales exigía que esa llamada saliese del Centro de Salud de Cangas o de la Policía Local. Sí que hay taxis los fines de semana en la parada que queda situada en las inmediaciones del Centro Social de Cangas, de la que no quedan ni las señales, pero los fines de semana se pueden ver taxis aparcados en ella.

Las tarifas de taxis del Concello de Cangas llevan desde el año 2015 sin actualizar. En lo que es la Tarifa 1, aplicable en días laborables de 06 a 22.00 horas, la percepción mínima está en 3.75 euros y los profesionales quieren situar en 4.20, IVA incluido; el kilómetro recorrido está en 1.07 y lo quieren establecer en 1.20 euros; mientras que hora de espera está en 16.66 euros y se quiere fijar en 19.00 euros. En cuanto a la Tarifa 2, aplicable en días laborales de 22.00 a 06.00 horas, sábados desde las 15.00 horas, domingo, festivos (locales y autonómicos), de 24 a 31 de diciembre, la percepción mínima que está en 4.50 euros pasaría a 5.04 euros; el kilómetro recorrido pasa de 1.28 a 1.43 euros y hora de espera pasaría de 19.86 a 22,64 euros. En cuanto a suplementos: bultos, o maletas (excepto sillas de ruedas y silla de niño) la propuesta sería pasar de 0.60 a 0,68 euros; el traslado de perros (excepto lazarillos) de 1 euros a 1.12 euros; el acceso a playas, que en la actualidad no figura como tarifa, pasaría a cobrarse 2.50 euros; el acceso a domicilios, 4.50 euros y la nocturnidad en festivos (servicios prestados en Nochebuena, Fin de Año, Reyes, Lunes y Martes de Carnaval y Romería de Darbo, entre las 21.00 y las 08.00 horas, 4.50 euros. Ahora mismo, en Marín y en Moaña se cobran lo mismo la Tarifa 1 y es un poco más baja en Bueu. En cuanto a la Tafia 2, ocurre lo mismo y es muy parecida, también lo que se cobra por suplementos.

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El gobierno municipal es consciente de que debe realizarse una revisión de unas tarifas que llevan desde el año 2015 sin tocarse; de hecho ya estudio la propuesta presentada por el colectivo de taxis de Cangas y no tardará en llevarla al órgano municipal correspondiente para aprobarla y que se puede poner en práctica. Pero también es consciente de los incumplimientos que se están produciendo en el horario nocturno.