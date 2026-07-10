Sardiñada por la Misericordia

La Cofradía de la Misericordia-Gremio de Mareantes de Cangas do Morrazo organiza este sábado, por tercer año consecutivo y coincidiendo con la proximidad de la festividad del Carmen, patrona de las gentes del mar, la «Sardiñada de Verán», a parir de las 11:00 horas en la Alameda Vella o Xardíns de Xosé Félix Soage, como una jornada «para compartir tradición, gastronomía y convivencia».

La organización vuelve a repetir la «Sardiñada de Verán» porque entiende que se ha convertido en un punto de encuentro tanto para los vecinos de Cangas como para los numerosos visitantes y personas vinculadas al municipio que regresan durante el verano.

Asegura la cofradía que los asistentes podrán degustar sardinas asadas, protagonistas indiscutibles de la jornada, además de otros productos típicos acompañados de vino y diferentes bebidas, todo ello a precios populares, con el objetivo de que cualquier persona pueda disfrutar de una celebración abierta a la ciudadanía. También ayudará a recaudar para la cofradía que está volcada en la conservación de sus imágenes de Semana Santa y qeu también apuesta por la conservación de tradiciones marineras.

La elección de la sardina como eje de esta cita no es casual. Durante los meses de verano, este pescado azul alcanza su mejor momento, tanto por su sabor como por su calidad, convirtiéndose en una de las propuestas gastronómicas más apreciadas de la temporada. Tradicionalmente considerada un alimento humilde e incluso minusvalorado, la sardina ha experimentado una importante revalorización en los últimos años gracias a su elevado valor nutricional. Es una excelente fuente de proteínas de alta calidad, ácidos grasos omega-3, vitaminas y minerales, lo que la convierte en un alimento saludable y beneficioso para la salud cardiovascular y para una dieta equilibrada.

Como principal novedad de esta tercera edición, la Cofradía ha instalado una gran carpa cubierta con mesas y asientos, que permitirá disfrutar del evento con mayor comodidad y garantizará el normal desarrollo de la jornada independientemente de las condiciones meteorológicas.

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La sardiñada se prolongará hasta media tarde.