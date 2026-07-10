Una guía de buenas prácticas para revitalizar la plaza de Moaña

Los placeros y placeras de Moaña participaron en un proceso de desarrollo profesional y personal a través de una jornada de mentoring impartida a todos los titulares de puestos del mercado municipal. Se trata de un avance más en el diagnóstico integral encargado por el Concello de Moaña, con el apoyo de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia, con el horizonte de lograr el sello de Mercado de Excelencia y revitalizar así la plaza de la villa.

La formación estuvo organizada por la empresa Crea e Innova Asociadas y los placeros se reunieron para trabajar conjuntamente temas que inciden en el día a día de sus puestos, como la normativa de etiquetas, los sistemas de pago, la higiene y salubridad, el marketing visual o la atención a la clientela. La jornada sirvió como espacio de intercambio de opiniones que permitió conocer de primera mano las necesidades reales de los que trabajan cada día en la plaza «aportando una visión imprescindible para orientar las mejoras futuras», explica la edil de Promoción Económica, Coral Ríos.

El diagnóstico de la empresa contratada por el Concello está en su tramo final e incluye encuestas a más de 120 personas, análisis de las instalaciones y estudio de la clientela actual y potencial. Servirá como referencia al Concello para su proyecto de mejora de las instalaciones, para gestionar las ayudas disponibles de cara a impulsar la plaza y para crear una identidad gráfica propia para la misma.

Durante el mentoring cada placero recibió una «Guía de Boas Prácticas» específica para su puesto, con acceso digital mediante código QR a materiales y vídeos de apoyo.

Entienden, desde el Concello, que la plaza de abastos, en el corazón del núcleo urbano y con «producto fresco de calidad y proximidad» funciona como «motor económico y social» para los vecinos y refleja la «identidad marinera» de la villa.