Dos personas resultan ilesas del aparatoso vuelco de un coche en Moaña

Dos personas, una madre y su hijo, vecinos de Marín, salieron ilesas de un aparatoso accidente de tráfico ocurrido en la carretera general PO-313. Circulaban en dirección al centro de Moaña a la altura del antiguo vertedero cuando, por razones que se desconocen, la conductora perdió el control del coche. Derraparon las dos ruedas traseras y el vehículo salió de la vía impactando contra el talud del monte.

Por la inercia volcó quedando las ruedas hacia arriba.

Ambos ocupantes salieron por su propio pie y sin daños físicos.

Punto el talud de la PO-313 contra el que impactó al vehículo al salirse de la vía. / Cedida

Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local de Moaña.

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Fue necesario regular el tráfico durante al menos una hora, al quedar un carril ocupado por el coche siniestrado, dando paso alternativo por el carril que quedó libre.