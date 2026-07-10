Dos personas resultan ilesas del aparatoso vuelco de un coche en Moaña
El vehículo se salió de la PO-313 a la altura del antiguo vertedero, impactó contra el talud y acabó volcado sobre la calzada
Dos personas, una madre y su hijo, vecinos de Marín, salieron ilesas de un aparatoso accidente de tráfico ocurrido en la carretera general PO-313. Circulaban en dirección al centro de Moaña a la altura del antiguo vertedero cuando, por razones que se desconocen, la conductora perdió el control del coche. Derraparon las dos ruedas traseras y el vehículo salió de la vía impactando contra el talud del monte.
Por la inercia volcó quedando las ruedas hacia arriba.
Ambos ocupantes salieron por su propio pie y sin daños físicos.
Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local de Moaña.
Fue necesario regular el tráfico durante al menos una hora, al quedar un carril ocupado por el coche siniestrado, dando paso alternativo por el carril que quedó libre.
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