«Lich nació a partir de una ilustración de Cruz de Ermelo»

El Salón do Cómic de Cangas arranca mañana, y durante siete días, con actividades, exposiciones y encuentros con autores. El cangués Carlos Rodas, regente de una tienda de diseño de dados en Vigo, presentará mañana su cómic Lich en el seno del mercadillo que se abre en la Casa da Bola, y ofrecerá una charla sobre trucos y procesos a seguir para diseñar un cómic. Lich es un cómic de Dark Fantasy inspirado en el mundo medieval, a partir de las aventuras de “una joven arquera que trata de cazar a un poderoso nigromante”.

¿Cómo nació la idea de Lich?

De una visita a la Cruz de Ermelo, que parece una espada boca abajo plantada en la tierra. Hice una ilustración, de la que después saqué una camiseta, y de ésta acabé haciendo prácticamente un cómic.

¿Tiene algún autor o referente en especial?

Fuentes de inspiración para mi estilo serían Mike Mignola, el autor de Hellboy, o Andrew MacLean.

¿Cuál diría que es la situación del cómic independiente y la auto edición?

Es complicada, hay mucho apoyo de las tiendas y eventos, pero a veces encuentras un mundo de publicaciones constantes y puede que la tuya, en la que llevas años trabajando, quede sepultada entre otras de igual o mayor calibre. La clave es tomárselo como un hobbie y no como una forma de vida.

Para usted, ¿qué significa participar en un evento como el Salón del Cómic?

Es un honor y significa cerrar un círculo. La primera página de este cómic la realicé hace cuatro años aquí. Sin iniciativas así, este tipo de obras tampoco existirían.

¿Cuál diría que es la importancia de este tipo de citas para acercar el cómic a nuevos sectores?

Para mí es suma, al fin y al cabo es promover la cultura y, en un mundo cada vez más comido por las prisas, disfrutar de un momento de arte puede ser un soplo de aire fresco.

¿Qué diferencia el Salón de Cangas de otros encuentros del sector?

Lo asequible que es para cualquiera acercarse un momento y leer, ver las exposiciones y los cómics. Muchas veces no tienes que anotarte a nada

¿Qué significa para autores de su perfil participar en un evento tan cercano al público?

Es mi primer evento como autor y tengo muchas ganas de ver qué me depara el público de Cangas. Oír las opiniones sobre tu obra, saber qué les ha gustado más y qué les ha gustado menos... Es clave como autor para mejorar.

¿Qué papel deberían desempeñar iniciativas como esta en la cultura?

Deberían desempeñar uno más relevante, porque es muy fácil que pasen desapercibidos o que la gente no se pare a ver. Yo creo que este tipo de eventos y mercadillos nos traen humanidad. n