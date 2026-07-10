La otra esperanza, en Suecia con las mujeres en el fútbol

Los nervios están a flor de piel porque será la primera vez que un equipo gallego de jugadoras de fútbol juvenil compita en uno de los torneos internacionales de fútbol base más grandes y reconocidos del mundo como es la Gothia Cup, que se celebra desde este lunes en la ciudad de Gotemburgo, en Suecia. Hasta allí viajan este domingo las 17 jugadoras, integrantes de clubes de fútbol femenino como el Alondras F.C. (Cangas), de Moaña, Gondomar, Nigrán, Vigo y Tomiño, con el apoyo de los Concellos de Cangas y de Moaña que esta semana llevaron a cabo actos de recepción a las infantiles para mostrarles su ánimo en esta competición y en la promoción del fútbol femenino.

Con ellas viajarán el primer y segundo entrenador del Lóstrego, de Gondomar, y también del equipo, denominado Rías Baixas F.C., Juan Rascado y Jorge González, respectivamente, junto al cangués Diego Núñez, delegado del equipo infantil femenino del C.F.Alondras y coordinador de logística, que viaja también como padre de una de las jugadoras formando parte del grupo de 10 acompañantes, que son los padres de las jóvenes. Las familias han alquilado viviendas a través de airbnb, pero las jugadoras estarán acogidas en aulas en colegios y con pensión completa de la organización.

Recepción al equipo en Moaña con el concejal de Deportes. / Rías Baixas F.C.

El torneo en Suecia, al que la FIFA le otorgó el título de Copa Mundial Juvenil y en el que colaboran Naciones Unidas o la UEFA, reúne a 1.900 equipos de unos 80 países de Estados Unidos, Europa, África o Asia y participan 40.000 jugadores y jugadoras de entre 11 y 19 años en 4.500 partidos y en más de 110 campos de juego. Es la primera vez que un equipo gallego compite en este torneo, por el momento en categoría femenina, explica Diego Núñez, que trabajó para sacar adelante este proyecto del Rías Baixas, que puso en marcha el entrenador del Gondomar femenino e influencer Juan Rascado. El delegado cangués asegura que a Rascado le llegó la propuesta de participar en la Gothia Cup a través de las redes sociales y ahí empezó la idea y el entusiasmo para participar en este Mundial de Fútbol Infantil.

Entrenamiento este viernes en el campo del Gondomar. / Rías Baixas F.C.

Entabló contacto con Diego Núñez y la iniciativa tomó forma creando una asociación para conducir el proyecto. Nació la Asociación Deportiva Rías Baixas que da nombre al equipo y a su escudo: «Nos dimos cuenta de que necesitábamos el paraguas de algún tipo de asociación que nos otorgara respaldo, pero sin depender de ningún club de la zona, para poder seleccionar a las jugadoras con mayor independencia. Para esta tarea contaron con el apoyo de Javier Cancelas, socio de Diego Núñez en la empresa especializada en protección de datos y ciberseguridad, Eritia Privacidad, que dio soporte a todo lo relativo a la protección de datos de las jugadoras.

Celebración de una anterior Gothie Cup en Gotemburgo, en Suecia. / Gothie Cup

Los cuatro impulsores se movieron con el objetivo de promocionar el deporte femenino, tanto en la comarca como en Galicia, contribuyendo a reducir la brecha existente con el fútbol masculino mediante la participación en este evento. El lunes empiezan a jugar en los «16avos». Y ahí estarán Aitana Nuñez (Cangas) y Fátima Orejuela (Moaña); Olivia Deltell e Irene Rascado (Gondomar), Lucia Pardo (Nigrán), Aroa Graziano, Vera Picher, Lena Riera, Leonella, Vaneska, Aldara Arosa, María Gómez, Antia Rodríguez, Eva Xanel Vilan, Daniella Rocha, Carlota Lois y Adriana González (Vigo) y Ainhoa (Tomiño).

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Ayer las jugadoras entrenaban en el campo del Gondomar, que el Concello les cede para colaborar con esta promoción. O Morrazo sigue pendiente del otro Mundial.