Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Absentismo Laboral GaliciaAprobados PAU extraordinariaSAIC FerrolColapso Travesía de VigoPrealerta sequía VigoIncidencias AVE GaliciaSin una pierna y sin ascensor
instagramlinkedin

Verbenas

Domaio empieza este viernes tres días de fiesta en honor a San Benito

Dj Dieguiño abre la música nocturna que tendrá otras dos noches de verbena

La procesión en la edición de 2025.

La procesión en la edición de 2025. / Julio Santos Álvarez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Fran G. Sas

Moaña

La parroquia de Domaio está de fiesta. Empieza este viernes sus celebraciones en honor a San Benito y San Roque, en el atrio de la propia capilla de San Benito. A las 19.30 horas del viernes actúa Charaviscas, hay una exhibición de zumba y toca el grupo de baile Arco da Vella. La primera actuación nocturna correrá a cargo de Dj Dieguiño a las 23.00 horas.

El sábado es el día grande con pasacalles de Airiños do Morrazo desde las 10.00 horas y misa solemne al mediodía cantada por la Coral San Pedro. La verbena arrancará a las 22.00 horas con la actuación de Solara de Vigo y Trío Banarama.

El domingo 12 de julio se celebra la jornada en honor a San Roque. El pasacalles de la mañana correrá a cargo de la charanga Amigos a Colores. La misa solemne, también cantada por un coro, será a las 12.15 horas y la gran verbena que podrán fin a las fiestas por este año arrancará a las 21.30 horas y al escenario se subirán las orquestas Nueva Fuerza y Duo Stilo.

Noticias relacionadas

Las fiestas están organizadas por la Asociación Cultural Domaio con la colaboración del Concello de Moaña.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents