Domaio empieza este viernes tres días de fiesta en honor a San Benito

La parroquia de Domaio está de fiesta. Empieza este viernes sus celebraciones en honor a San Benito y San Roque, en el atrio de la propia capilla de San Benito. A las 19.30 horas del viernes actúa Charaviscas, hay una exhibición de zumba y toca el grupo de baile Arco da Vella. La primera actuación nocturna correrá a cargo de Dj Dieguiño a las 23.00 horas.

El sábado es el día grande con pasacalles de Airiños do Morrazo desde las 10.00 horas y misa solemne al mediodía cantada por la Coral San Pedro. La verbena arrancará a las 22.00 horas con la actuación de Solara de Vigo y Trío Banarama.

El domingo 12 de julio se celebra la jornada en honor a San Roque. El pasacalles de la mañana correrá a cargo de la charanga Amigos a Colores. La misa solemne, también cantada por un coro, será a las 12.15 horas y la gran verbena que podrán fin a las fiestas por este año arrancará a las 21.30 horas y al escenario se subirán las orquestas Nueva Fuerza y Duo Stilo.

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Las fiestas están organizadas por la Asociación Cultural Domaio con la colaboración del Concello de Moaña.