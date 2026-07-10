Detenido un conocido estafador venezolano por un intento de fraude a una empresa de Moaña
El hombre, de 72 años, se hacía pasar como director general en Europa para una firma petrolera mexicana
Fue arrestado en Sanxenxo y quedó en libertad con cargos tras pasar por el Tribunal de Instancai de Marín
El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cangas de Morrazo ha detenido en Sanxenxo a un varón de 72 años, natural de Venezuela como presunto autor de un delito de estafa en grado de tentativa, un delito de usurpación de identidad y otro de falsificación de documento.
La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta el día 8 de junio en dependencias de la Guardia Civil de Cangas por una empresa de Moaña con la que habría contactado el detenido para realizar una operación entre su presunta empresa y la que iba a ser objetivo de ser estafada. El detenido se hacía pasar por director general de una conocida petrolera con sede en Méjico y su actividad delictiva ya era conocida en España desde hace tiempo. Podría tratarse de la misma persona que en el país vanezolano bautizaron como "camaleón criollo".
Para llevar a cabo la operación entre ambas empresas, el estafador pidió 350.000 euros en conceptos de comisiones, gastos y tasas, utilizando para ello documentación falsa con sellos de la empresa y notariado de Méjico. El arrestado utilizaba documentación de una tercera persona con la que él mismo se identificaba.
Tras una minuciosa investigación los agentes consiguieron identificar al varón, procedieron a su localización en la localidad de Sanxenxo, y procedieron a su detención el pasado 9 de junio
El caso ha sido trasladado al Tribunal de Instancia Sección Civil e Instrucción Plaza Nº 2 de Marín, el cual decretó la puesta en libertad con cargos.
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