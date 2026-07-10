Detenido un conocido estafador venezolano por un intento de fraude a una empresa de Moaña

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cangas de Morrazo ha detenido en Sanxenxo a un varón de 72 años, natural de Venezuela como presunto autor de un delito de estafa en grado de tentativa, un delito de usurpación de identidad y otro de falsificación de documento.

La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta el día 8 de junio en dependencias de la Guardia Civil de Cangas por una empresa de Moaña con la que habría contactado el detenido para realizar una operación entre su presunta empresa y la que iba a ser objetivo de ser estafada. El detenido se hacía pasar por director general de una conocida petrolera con sede en Méjico y su actividad delictiva ya era conocida en España desde hace tiempo. Podría tratarse de la misma persona que en el país vanezolano bautizaron como "camaleón criollo".

Para llevar a cabo la operación entre ambas empresas, el estafador pidió 350.000 euros en conceptos de comisiones, gastos y tasas, utilizando para ello documentación falsa con sellos de la empresa y notariado de Méjico. El arrestado utilizaba documentación de una tercera persona con la que él mismo se identificaba.

Tras una minuciosa investigación los agentes consiguieron identificar al varón, procedieron a su localización en la localidad de Sanxenxo, y procedieron a su detención el pasado 9 de junio

El caso ha sido trasladado al Tribunal de Instancia Sección Civil e Instrucción Plaza Nº 2 de Marín, el cual decretó la puesta en libertad con cargos.