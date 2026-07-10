Los cromos del Mundial reinan en el Var con Uve

El Var con Uve de Moaña acogió ayer su segundo jueves de intercambio de cromos de la Copa del Mundo de fútbol. Reunió a numerosos niños que intentan completar la colección más perseguida de los últimos años, si puede ser, antes de que finalice la cita futbolística.

El amor se abrió paso entre las hogueras de San Juan

Nos cuentan unos pajaritos que el amor tuvo un papel muy importante en las hogueras de San Juan de este año en la comarca. El protagonista fue el concejal de Mocidade de Moaña, Kevin González, que aprovechó una de las noches más mágicas del calendario para pedirle matrimonio a su novia. El momento escogido es idóneo. ¡Qué mejor forma de tomar una decisión tan importante! Estamos seguros, desde esta redacción, de que les espera una feliz vida juntos por delante.

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La Copa del Mundo se cuela en las comisiones de Moaña

El Mundial es el gran protagonista de las conversaciones en casi todos los rincones del planeta y O Morrazo no es una excepción. El asunto llegó incluso a la comisión de seguimiento del concello de Moaña. El concejal del PSOE, Mario Rodríguez, recordó que la Gala do Deporte coincide con el España-Bélgica de esta noche. Intentó, sin éxito, que se adelantase el inicio pero finalmente va a haber que escoger entre una cita o la otra. Una pena.