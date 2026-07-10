Cinco colectivos vecinales piden que el Concello acepte los solares de la Sareb

La decisión de la Sociedad de activos de la reestructuración bancaria (Sareb) de volver a poner en el mercado inmobiliario los siete solares de su propiedad por la crisis del ladrillo en el plan parcial de A Xunqueira A-2 de Moaña, no solo genera críticas a nivel de los grupos políticos, sino que moviliza a los vecinos que también ven perder una oportunidad para que el Concello ponga terrenos a disposición de la administración para construir vivienda pública.

En un comunicado firmado por la Asociación de Vecinos Praia-Seara, Asociación de Veciños Berducedo-Piñeiro, A Bouza-Quintela, Asociación Cultural Rialdarca y Asociación de Vecinos de Broullón-Paradela Alta, aseguran que no puede permitirse que estos terrenos, que fueron ofrecidos de forma gratuita por la Sareb al Concello, pasen al mercado inmobiliario especulativo, ya que albergarían 290 viviendas públicas, aparte de generar zonas verdes y otros servicios. Dicen que es un ámbito que además incluye una parcela municipal de 7.900 metros cuadrados, cuyo acondicionamiento podría permitir la cesión a la Xunta para poder llevar a cabo la construcción de una residencia pública para la tercera edad, así como otros servicios públicos necesarios.

Añaden que el procedimiento de cesión de parcelas municipales por parte del Concello a la administración de la Xunta para que ésta asuma el gasto de las edificaciones, es el proceso ordinario para la construcción de planes de vivienda pública protegida (VPO). Así se realizaron los últimos convenios en los Concellos de Pontevedra, Bueu, Santiago o Sanxenxo, por citar algunos, recuerdan los vecinos.

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Por eso estos colectivos demandan que el gobierno municipal de Moaña rectifique y se ponga en contacto de manera urgente con la Sareb para reconducir la situación y aceptar de forma inmediata la cesión gratuita de dichos solares.