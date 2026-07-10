La CIG alerta de «saturación» en el PAC unificado de Cangas y Moaña y lo atribuye a que no se sustituyen las vacaciones en los centros de salud

El sindicato CIG emitió un comunicado este viernes denunciando la supuesta «creciente saturación del Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas», que atiende a los pacientes de esta villa y a los de Moaña al centralizarse el servicio en marzo de 2020. La central nacionalista atribuye esta situación a la «falta de planificación de la Xerencia del Área Sanitaria de Vigo» así como a la ausencia de refuerzos en el periodo estival, pues en O Morrazo «la demanda asistencial aumenta de forma considerable». En concreto carga contra la decisión de «no sustituir al personal médico de las consultas ordinarias de los centros de salud de Cangas y Moaña durante las vacaciones y otros permisos». Esta medida estaría provocando que parte de la actividad habitual de atención primaria se deje de prestar «llegando incluso a producirse, en la práctica, el cierre del centro de salud de Cangas en algunos turnos de tarde». Esto hace que muchas personas que deberían ser atendidas en consultas ordinarias sean derivadas al PAC.

El sindicato lamenta que no se refuerce el cuadro de personal en verano, con el incremento de la población, lo que deriva en más carga de trabajo para los profesionales y más tiempo de espera para los usuarios.

Sobre el nuevo centro de salud de Sisalde, en Moaña, abierto hace casi un mes, desde la central se quejan de que, pese a contratarse un facultativo para atender urgencias de tarde en este centro, todas las personas atendidas inicialmente por una ambulancia del 061 en Moaña están siendo trasladadas al PAC de Cangas para su valoración, en lugar de ser asistidas en el propio centro de Sisalde. Esto resta capacidad asistencial al nuevo dispositivo e incrementa «innecesariamente» la presión sobre el PAC de Cangas. El equipo médico contratado para las urgencias en Sisalde no puede abandonar el centro sanitario, por lo que cuándo es necesario asistir una emergencia fuera de las instalaciones o acompañar un paciente durante un traslado «debe esperarse a que se desplace una médica desde el PAC de Cangas, recurriéndose en numerosas ocasiones al taxi para realizar este desplazamiento», alertan.

Parte de esta saturación vendría también de que el PAC de Cangas, según denuncia la central sindical, «funciona algunos días únicamente con dos de los tres médicos previstos en su dotación habitual». La CIG cuestiona también la política de contrataciones al incorporar al PAC «personas licenciadas o graduadas en medicina sin la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Esa fue una medida extraordinaria para afrontar una situación excepcional durante la pandemia», argumentan.

Sobre la nueva ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería con base en Moaña, finalmente el sindicato llama la atención sobre lo que considera «falta de instalaciones adecuadas» en el nuevo centro de salud de Sisalde, lo que obligaría a este recurso a «desplazarse a Vigo para realizar tareas de mantenimiento, limpieza y reposición de material sanitario». Mientras está en la ciudad olívica esta ambulancia «no está disponible en su área de referencia, incrementando los tiempos de respuesta» en el caso de una emergencia.