Cangas podrá negar los servicios públicos de agua y saneamiento a los campamentos turísticos

El gobierno local de Cangas sigue su hoja de ruta para tratar de buscar fórmulas que impidan la proliferación de los campamentos turísticos que se instalan en Suelo Rústico y que este año supusieron un boom en todo el municipio. Hay dos proyectos en O Hío, uno en Pinténs y otro en Igrexario, que se encuentran en la fase de alegaciones al estudio de impacto ambiental, concretamente el de Cova das Minas, en Pinténs, y el de Lareira, entre Nerga y Viñó. En esa hoja de ruta se encontraba la reunión que ayer tuvieron la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) y el concejal de Medio Ambiente del Concello de Cangas con la directora xeral de Urbanismo, María Encarnación Rivas, en la sede la Xunta en Pontevedra. Los representantes locales presentaron una carpeta llena de preguntas sobre los campamentos, que tendrá que esperar a que llegue septiembre, para tener una respuesta por escrito por parte del Consello Consultivo.

La directora xeral de Urbanismo trasladó que el Concello de Cangas tiene que facilitar la tramitación de este tipo de instalaciones, cuya licencia es una competencia de la Xunta de Galicia, al estar situados en Suelo Rústico. Pero también comentó que a lo que no están obligados los Concellos, en este caso el de Cangas, es dar a estas instalaciones servicios, precisamente por estar donde están situadas. Así que el Concello de Cangas podría negarse a que los campamentos se sirvieran del agua municipal y también del saneamiento. Así que las soluciones a este problema deberían figurar en los proyectos. El proyecto de Cova das Minas está configurado como un proyecto muy respetable como el medio ambiente.

La mayoría de los empresarios que promueven este tipo de instalaciones no tendrían inconveniente en pagar el dinero que supone qué, a mayores, tengan que dotarse de su propia agua y de su propio sistema de depuración. También aparece la fórmula de que sean los informes sectoriales, bien Aguas de Galicia o el Instituto de Estudios del Territorio los que informe a favor o en contra. Porque son ellos los que pueden poner limitaciones a la proliferación de estas instalaciones, como pude hacerlo el cambio de ley. El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Concello de Cangas, Antón Iglesias (BNG) tiene la intención de mantener reuniones con los mencionados organismos encargados de presentar informes sectoriales. Pero también está previsto que el BNG lleve al Parlamento de Galicia una iniciativa encaminada a limitar este tipo de instalaciones que se multiplican en toda la comunidad autonómica. Porque como asegura el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, es un problema que se da en numerosos municipios de la costa gallega y en algunos ya hubo conflictos con los vecinos.

El Concello de Cangas presentó ya alegaciones a los campamentos turísticos de O Hío. El gobierno municipal opina que las medidas correctoras y protectoras no resultan suficientes, por lo que interesa un informe de evaluación ambiental desfavorable. En ellas se señala que a la hora de abordar el impacto socioeconómico el análisis presentado es insuficiente y presenta conclusiones especulativas. Subraya que no constan informes sobre la creación efectiva de puestos de trabajo y calidad de ese empleo. Una de las preocupaciones más relevantes el impacto sobre el tráfico y la movilidad en una parroquia que ya en las condiciones actuales sufre una saturación y masificación turística. "O Hío es una península con vías limitadas y en el verano se producen retenciones severas, emergencias con dificultades de acceso, no hay aceras ni seguridad peatonal y el tráfico triplica o cuadriplica los tiempos de desplazamiento". El edil de Urbanismo llegó a decir en su momento que las citadas instalaciones son una trampa para saltarse el ordenamiento urbanístico municipal y se abría la veda porque hay mucho sitios susceptible sde acoger este tipo de proyectos.

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El proyecto de Pinténs, el de Cova das Minas, consiste en la instalación de 14 unidades estables y carpas móviles; mientras que el de O Igrexaio consiste en dos cabañas de alojamiento de mayor capacidad, con una superficie construida de 46.25 metros cuadrados cada una, destinadas a estancias familiares y de grupos reducidos, otras cuatro cabañas de alojamiento con menor capacidad, con una superficie construida de 21.35 metros cuadrados cada una, destinadas a instancias individuales o de corta duración. Por último, una edificación destinada a restauración y asistencia, construida en una superficie de 205.60 metros cuadrados.