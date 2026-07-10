Cangas acoge el Salón del Cómic con su XXI edición

Vuelve el Salón del Cómic a Cangas con su XXI edición, del 11 al 18 de julio, con una programación dirigida a todos los públicos. Durante siete díasse reunirán autores, ilustradores y aficionados al cómic con una amplia programación cultural que ya suma nombres como Paco Alcázar, Xulia Vicente y Clara y Olivia Cábez.

La programación incluye exposiciones, talleres, presentaciones de libros, firmas de diversos autores, cine y actividades para todos los públicos. Además, el programa incluye la entrega de premios del certamen de cómic y un mercadillo dedicado al cómic y la ilustración. El evento se desarrollará en diferentes espacios de Cangas, como el Auditorio Municipal José Pazos Varela y la Casa da Bola, donde también se instalará el Mercadillo de Cómic e Ilustración. El programa abre precisamente el sábado con este mercadillo (11.00 horas) y la presentación del cómic Lich de Carlos Rodas. A las 19:00 hay una inauguración oficial en el auditorio antes de la proyección de «Superman».