Cultura
Cangas acoge el Salón del Cómic con su XXI edición
El certamen arranca este sábado con un mercadillo en la Casa da Bola, presentación del Cómic Lich e inauguración en el Auditorio antes de la proyección de "Superman"
Carla Soliño
Vuelve el Salón del Cómic a Cangas con su XXI edición, del 11 al 18 de julio, con una programación dirigida a todos los públicos. Durante siete díasse reunirán autores, ilustradores y aficionados al cómic con una amplia programación cultural que ya suma nombres como Paco Alcázar, Xulia Vicente y Clara y Olivia Cábez.
La programación incluye exposiciones, talleres, presentaciones de libros, firmas de diversos autores, cine y actividades para todos los públicos. Además, el programa incluye la entrega de premios del certamen de cómic y un mercadillo dedicado al cómic y la ilustración. El evento se desarrollará en diferentes espacios de Cangas, como el Auditorio Municipal José Pazos Varela y la Casa da Bola, donde también se instalará el Mercadillo de Cómic e Ilustración. El programa abre precisamente el sábado con este mercadillo (11.00 horas) y la presentación del cómic Lich de Carlos Rodas. A las 19:00 hay una inauguración oficial en el auditorio antes de la proyección de «Superman».
Suscríbete para seguir leyendo
- Los barcos vuelven a invadir la zona de baño ante las quejas de los usuarios
- Siete vecinos acaban en urgencias por el ataque de velutina al desbrozar fincas
- Moaña celebra sus Festas do Carme con verbenas mientras Cangas y Aldán solo tienen procesión marítima
- Llegan al concello de Cangas los carteles para delimitar los núcleos urbanos en el rural que permitirá actuar a la Policía en materia de tráfico
- El gobierno de Cangas aumentará las patrullas de la Policía en la zona de playas durante los fines de semana
- Moaña presenta sus Festas do Carmen: Tres noches de orquestas con Djs y el Onda Festival para la juventud
- Una escuela de DJs para O Morrazo
- Santos pide 'sentidiño' a Rueda, que cese a Caamaño y devuelva el PAC de urgencias a Moaña