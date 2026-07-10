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Bueu ya luce los distintivos azules en sus playas, astillero de Purro, sendero y aula de Udra y centro de Agrelo

El acto oficial de izado de las banderas en los arenales se llevó a cabo en Lagos con representantes del Concello y socorristas

Celso Dopazo, Isabel Quintás y Silvia Carballo izan la bandera azul en Lagos ante la presencia de un socorrista.

Celso Dopazo, Isabel Quintás y Silvia Carballo izan la bandera azul en Lagos ante la presencia de un socorrista. / Gonzalo Núñez

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Cristina González

Las cuatro playas con bandera azul de Bueu ya lucen desde este viernes su distintivo de calidad que un año más concede la Asociación de educación ambiental y del consumidor (Adeac) respondiendo a la solicitud del Concello. El acto oficial de izado se llevó a cabo este mediodía en la playa de Lagos con la presencia, por parte del Concello, de la teniente de alcaldesa, Isabel Quintás; la concejala de Promoción Económica y Turismo, Silvia Carballo y el concejal de Mantenimiento de viales, Celso Dopazo, junto al equipo de socorristas que velarán por el salvamento este verano en los arenales.

Bueu mantiene la bandera azul en los arenales de Area de Bon, Portomaior, Lagos y Lapamán, en las que la Adeac valoró la calidad del agua, la información y educaión ambiental, la seguridad y los servicios e instalaciones.

Además, la villa revalida el distintivo de centro azul para el astillero de Purro, en Banda do Río, en donde hay exposicion de embarcaciones tradicionales y se realizan exposiciones y actividades vincualdas con el mar; y la enseña también de caldiad para el sendero de Cabo Udra y el Aula da Natureza de este espacio, así como para el Centro de Interpretación de Agrelo.

Desde Obras y Servicios estuvieron trabajando en las semanas previas con el fin de poner todo a punto en los servicios de playas.

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La empresa que se encarga desde el año pasado del servicio de Salvamento es Ambipar, que fue la única que se presentó al concurso que establecía un año de duración con la posibilidad de prórroga de dos años. El servicio contempla 16 socorristas y un coordinado, con turnos de dos personas por cada playa, salvo en Portomaior, con tres. Entre las mejoras que ofreció la empresa destaca la dotación de sillas anfibias para los arenales de Lapamán, Lagos y Area de Bon y muletas anfibias para estas mismas playas.

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