Bueu aumenta un 282,15% el consumo de agua en este primer semestre de 2026

Aunque Galicia vive pendiente de un cambio de tendencia para la próxima quincena de julio, que se espera menos calurosa y con lluvia, los concellos se siguen preparando para la sequía que tanto se cacarea desde las administraciones. La preocupación aumenta por la evolución de la demanda en los municipios abastecidos desde Pontevedra. Entre enero y junio, el consumo total pasó de 4.093.959 metros cúbicos en 2025 a 5.076.122 en 2026. Bueu registra el mayor incremento porcentual, un 282,15%, seguido de Sanxenxo, con un 102,99%; Poio, con un 41,26%, y Marín, con un 33,80%. Pontevedra, según los datos actualizados, sube un 4,06%, hasta los 2.543.775 metros cúbicos. El polígono de Ponte Caldelas baja un 19,35%.

En Cangas, ya se empezaron a adoptar las medidas y a partir de mañana se darán a conocer los consumos diarios de agua. Aunque desde la concesionaria del ciclo del agua de Cangas se trasladó ayer al gobierno que no se trataba tanto ahora mismo de un problema de escasez de agua, sino de falta de las infraestructuras adecuadas. La explicación técnica es que se utiliza muy rápido el depósito común que hay para Cangas y Moaña y que recibe el agua del embalse de Eiras, y que, para una mayor eficacia del sistema, que supondría recuperar con más rapidez, sería necesario que se construyeran depósitos intermedios. Es evidente que con el aumento de la población en los meses de verano, los datos del consumo de agua serán significativos en comparación con los del invierno. Cangas multiplica la población casi por tres en los meses de julio y agosto y hoteles y restaurantes sus clientes, lo que supone un mayor consumo de agua.

El gobierno municipal de Cangas también busca fórmulas para controlar que no se llenen las piscinas con agua del abastecimiento municipal o que no se laven los coches fuera de los establecimientos autorizados. El concejal de Medio Ambiente, Antón Iglesias, manifestó que por parte del Concello ya se habían adoptado las medidas restrictivas, corte de suministro de las fuentes que no tengan circuito cerrado, circunscribir el riego público a lo estrictamente necesario, con el fin de que no se deterioren determinados espacios e instalaciones. Sí que es cierto, que ayer mismo, el Concello de Cangas conocía la previsión del tiempo para el próximo fin de semana y para la próxima quincena del mes de julio. Dependiendo de esta tendencia se mantendrán o no las medidas, aunque ya se advierte que Cangas depende mucho del Plan de Emergencias por Sequía del Concello de Vigo.

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El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, trasladó un mensaje de tranquilidad, pero reclamó a la Xunta información actualizada sobre el caudal real del Lérez y decisiones sobre las captaciones industriales si la situación empeora. «Nunca en los últimos 27 años se dejó de suministrar agua a ningún usuario ni a ningún concello», afirmó. A su juicio, el agua disponible es suficiente para el consumo doméstico de la ría, pero no necesariamente si se mantienen otros usos. «La prioridad absoluta por ley es el abastecimiento de la población», insistió, antes de señalar que, llegado el caso, «la Xunta debería exigir a Ence una reducción drástica o la paralización de su captación». El embalse del Pontillón do Castro, con capacidad para un millón de metros cúbicos, está al 84%. Si el Lérez no bastase y hubiese que depender únicamente de esa reserva, la autonomía estimada rondaría los 20 días, o hasta 25 en condiciones extraordinarias.