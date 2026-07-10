Aparece una mujer muerta en su casa en el lugar de A Portela en Bueu
Vivía sola y Asuntos Sociales alertó a la Policía Local de que desde hacía tiempo no acudía a sus citas médicas
La Guardia Civil inspecciona la vivienda
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Una vecina de Bueu, de 78 años de edad, fue encontrada muerta en su casa, en el lugar de A Portela, en la mañana de este viernes. La Guardia Civil se ha hecho cargo del caso
Fue la Policía Local quien recibió un primer aviso de los Asuntos Sociales del Concello de que desde el centro de salud se advertía de que la mujer, que residía sola tras el fallecimiento de su marido, no acudía desde hacía tiempo a sus citas médicas.
La patrulla acudió a la vivienda y cómo la puerta estaba cerrada, avisó a un familiar y también a la Guardia Civil que ya se encarga del caso para confirmar si se trata de muerte natural o no y ha desplazado a la Policía Judicial.
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