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Sumar cree que Moaña ha perdido una oportunidad histórica con los terrenos de la Sareb y culpa al BNG

Considera que se debió de negociar o buscar fórmulas con la Xunta

Terrenos de A Xunqueira A-2.

Terrenos de A Xunqueira A-2. / Santos Álvarez

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Cristina González

Moaña

Para el Movimiento Sumar en O Morrazo la puesta a la venta por la Sareb de los terrenos de A Xunqueira A-2 confirma lo que ya advirtieron hace meses de que Moaña iba a perder una oportundiad histórica para incorporar gratuitamente suelo destinado a vivienda pública. Consideran que la falta de respuesta del Concello provocó que estos terrenos vuelvan al mercado «cerrando la puerta a una operación que permitiría poner a disposición del IGVS suelo para cientos de viviendas protegidas en un concello con crisis de acceso a vivienda.

Añaden que esta situación es consecuencia de los cálculos de estrategia política del gobierno del BNG que optó por no asumir la cesión, a pesar de que tanto la Sareb como la Xunta dejaron claro que la transmisión debía realizarse directamente al Concello y no al IGVS, como quiso el ejecutivo local. En lugar de explorar posibilidades con la Xunta, el Concello prefirió dejar pasar esta oportunidad única. Añade que con el regreso de los terrenos a la venta, Moaña pierde definitivamente la posibilidad de contar con suelo público gratuito para desarrollar una política ambiciosa de vivienda "una decisión que tendrá consecuencias durante años para muchas familias y personas, jóvenes que ven cada vez más difícil poder vivir en su propio concello".

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Sumar Galicia considera que el acceso a la vivienda debe situarse por encima de los intereses partidistas y reclama al gobierno municipal que asuma su responsabilidad por dejar escapar esta oportunidad histórica para Moaña.

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