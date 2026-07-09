El PP considera una burla que el Concello rechazara los solares de la Sareb

El regreso al mercado inmobiliario de los solares de la Sareb en A Xunqueira A-2, también ha hecho reaccionar al grupo municipal del PP en la oposición. Su portavoz, Alfonso Piñeiro censura «el auténtico despropósito que supone rechazar estos terrenos que la Sareb ofreció de forma gratuita» y dice que el gobierno local lo rechazó con la falsa excusa de las competencias «las mismas que el Concello parece que sí tiene para construir 10 viviendas encima de la sala de conciertos, en una tomadura de pelo». La alcaldesa insiste en que la competencia de vivienda pública es de la Xunta y que lo que promueve el Concello en Sisalde es un edifico con viviendas, pero no para compraventa, sino en régimen de alquiler social, que además incluye auditorio y archivo.

Para Piñeiro, Moaña va a perder la oportunidad de que se construyan cerca de 300 viviendas protegidas y retomar el proyecto de un auditorio en condiciones. Critica que Leticia Santos prefiera hipotecar al Concello durante décadas «en ese capricho de una sala de conciertos ridícula al que le va a poner diez viviendas encima». Dice que es una burla que la alcaldesa asegura que la Xunta no quiera construir viviendas en Moaña «cuando ya tiene el compromiso de que sí lo hará si el Concello cede los terrenos necesarios, por lo que resulta inexplicable que no acepte la oferta de la Sareb».

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Para el PP de Moaña «estamos ante o estado puro de Leticia Santos y del BNG de Moaña, ese de no escuchar a nadie y culpabilizar a los demás para no asumir lo que es mejor para Moaña y no para su partido, pensando únicamente en términos electorales». Leticia Santos ya dejó claro que no se fía de los compromisos de la Xunta, teme que, si el Concello se queda con esos terrenos y viendo el grado de incumplimiento de compromisos de la Xunta, como con el convenio del centro de salud, después no los vaya a desarrollar.