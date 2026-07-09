Vacacións en Paz
Familias acogedoras de niños saharauis en O Morrazo: «De momento tenemos que hablar por gestos»
Los vecinos que acogen por primera vez a pequeños refugiados del Sáhara en la comarca explican los primeros días de los pequeños que todavía no saben el idioma
El Concello de Moaña recibió este jueves a los 12 niños de los campamentos de refugiados saharauis en el desierto de Argelia que están pasando el verano con familias de O Morrazo en el marco del programa Vacacións en Paz que pone en marcha la Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui. Además de darles la bienvenida y ofrecer el servicio de campamentos de verano, la alcaldesa, Leticia Santos, y otros integrantes del gobierno local hicieron entrega a los pequeños de regalos como mochilas.
Rosa García, del colectivo impulsor del programa, llevó el momento más emotivo al salón de plenos, al recordar cómo uno de los niños presentes, Salek, «no estaría hoy aquí» de no ser por una intervención quirúrgica a la que fue sometido el pasado verano, en la que le quitaron ocho piedras del riñón. El pequeño, que se perdió numerosas actividades el pasado verano, promete este año recuperar ese tiempo perdido. Solo tres de los niños acogidos en O Morrazo son nuevos en el programa, los otros están experimentando al menos su segundo verano lejos de los rigores del calor del desierto.
Pilar Santiago es una moañesa que junto a su pareja se sumó este año a la acogida de niños refugiados. «Hacía años que me lo planteaba pero por circunstancias de la vida no pude acoger. Este año se dio esa posibilidad y mi pareja ya no es la primera vez que acoge y también me animó». Tiene a su cargo, durante las próximas semanas, a la pequeña Baraa, de 10 años. «Acaba de llegar esta semana. Estamos en una toma de contacto. De momento no habla nada de español, sabe decir buenos días, sí y no», apunta. En esta situación los «gestos» son clave para el entendimiento.
La regidora agradeció a las familias y transmitió la defensa del ejecutivo local «por la autodeterminación y el derecho de volver a su tierra» de los saharauis.
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