Tráfico
La Policía de Moaña inicia una campaña para multar a ciclistas y usuarios de patinetes que circulen por las aceras
Concluye el periodo de información iniciado el 10 de junio
La Policía Local de Moaña había iniciado, el pasado 10 de junio, una campaña informativa sobre el correcto uso de las bicicletas y los patinetes eléctricos a la hora de circular por la villa. El cuerpo municipal puso fin a ese periodo informativo y avisa que desde este mismo jueves empezará a sancionar a los que incumplan la normativa, iniciando con una especial vigilancia a aquellas personas que circulen por las aceras y los paseos que no estén habilitados para el uso de estos vehículos.
La campaña informativa llevaba el título de “Por Moaña en bicicleta: normas para circular con seguridade”. Los ciclistas y usuarios de patinetes que circulen por zonas no permitidas se exponen a multas de hasta 100 euros. Estas sanciones pueden llegar hasta los 1.000 euros en caso de conductas graves como circular bajo los efectos del alcohol o no someterse a las pertinentes pruebas en el caso de ser requeridos para ello.
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