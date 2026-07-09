La Policía de Moaña inicia una campaña para multar a ciclistas y usuarios de patinetes que circulen por las aceras

La Policía Local de Moaña había iniciado, el pasado 10 de junio, una campaña informativa sobre el correcto uso de las bicicletas y los patinetes eléctricos a la hora de circular por la villa. El cuerpo municipal puso fin a ese periodo informativo y avisa que desde este mismo jueves empezará a sancionar a los que incumplan la normativa, iniciando con una especial vigilancia a aquellas personas que circulen por las aceras y los paseos que no estén habilitados para el uso de estos vehículos.

La campaña informativa llevaba el título de “Por Moaña en bicicleta: normas para circular con seguridade”. Los ciclistas y usuarios de patinetes que circulen por zonas no permitidas se exponen a multas de hasta 100 euros. Estas sanciones pueden llegar hasta los 1.000 euros en caso de conductas graves como circular bajo los efectos del alcohol o no someterse a las pertinentes pruebas en el caso de ser requeridos para ello.