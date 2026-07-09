Seaga iniciará la limpieza de franjas secundarias por terrenos reclamados en Moaña desde 2024

La limpieza de las franjas secundarias en las áreas conveniadas por el Concello de Moaña con la empresa pública Seaga acumula varios años de retraso. Desde este ente autonómico aseguraron a la administración local la inminente limpieza de varios de los terrenos cuya actuación debe ejecutar el Concello de forma subsidiaria tras intentar, sin éxito, localizar a sus propietarios para exigirles el cumplimiento de la ley. Las cuatro parcelas en las que se actuará de forma inmediata habían sido solicitadas por el Concello ya en 2024.

En concreto, se trata de dos parcelas situadas en el monte de Meira, próximas a viviendas y dentro del ámbito en el que se registró el grave incendio de agosto de 2022, que puso en jaque a los vecinos de la parte alta de la parroquia. Estos terrenos, de pequeño tamaño, cuentan con superficies de 420, y 350 metros cuadrados y presentan especies pirófitas, entre ellas eucaliptos.

La otra actuación se llevará a cabo en Domaio, por encima del Souto das Camelias, uno de los enclaves más emblemáticos de la parroquia por albergar numerosas variedades de camelias. Son tres parcelas que suman 487 metros cuadrados y también presentan eucaliptos de gran porte, además de otras especies pirófitas. Desde el Concello consideran que su ubicación, igualmente próxima a viviendas, supone un riesgo elevado en caso de incendio forestal.

Las dimensiones de las parcelas no son especialmente grandes. De hecho, en el caso de Domaio, el coste de la limpieza subsidiaria oscila entre los 71 y los 114 euros, un importe que la Administración debería repercutir a los propietarios junto con las correspondientes sanciones por incumplir la obligación de mantener los terrenos en condiciones adecuadas para minimizar el riesgo de incendios. No obstante, fuentes técnicas reconocen la dificultad para recuperar ese dinero debido a los problemas para localizar a los titulares de las fincas.

Además, Moaña alertó en los últimos días a Seaga de la urgente necesidad de limpiar también la parcela de monte situada junto al cruce de acceso al colegio público de Tirán desde la carretera PO-551. Se trata de otro terreno incluido en el convenio con la empresa pública cuya limpieza se reclama desde 2021. El estado de la maleza hace que sea considerado un punto de especial peligrosidad.

Desde comienzos de mayo, el Concello ha enviado ya unos 1.500 requerimientos a propietarios de otras tantas parcelas que no habían sido desbrozadas para cumplir con la obligación de mantener las franjas secundarias. Aunque algunos titulares ya atendieron el requerimiento, todavía son numerosos los terrenos que continúan suponiendo un riesgo en caso de incendio forestal, tal y como han advertido en varias ocasiones las comunidades de montes.

Solo en este 2026, Moaña incluyó en el convenio con Seaga para la ejecución de desbroces subsidiarios parcelas situadas en O Beque, A Fraga, O Lazareto, Vilela y distintos puntos de Meira y Domaio, que se suman a la superficie conveniada en años anteriores.