Juncal recibe el apoyo de la Subdelegación del Gobierno para el traslado del cuartel de la Guardia Civil de Marín a Bueu

La frase de que Bueu volverá a recuperar el cuartel de la Guardia Civil, cerrado hace más de 40 años en la villa, se repite desde hace un lustro cuando tras las gestiones iniciadas desde el Concello, se había llegado al principio de acuerdo con la Subdelegación del Gobierno para que la Benemérita se instalara en la planta baja de la Casa do Mar, en la que era la antigua cafetería del Instituto Social de la Marina (ISM). En la mañana de este jueves, y tras un encuentro con el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, y dos representantes del cuartel de la Guardia Civil de Marín, el alcalde de Bueu, Félix Juncal (BNG) asegura que después de muchos años, prácticamente puede confirmar, salvo cuestiones impoderables de última hora, que Bueu recuperará a la Guardia Civil y que el cuartel de Marín será trasladado a la localidad que es en donde le corresponde ya que Marín es plaza y ámbito de la Policía Nacional.

Lo que se trasladará a Bueu será el puesto de seguridad ciudadana, en donde trabajan cuatro agentes, aunque el catálogo es más amplio con sargento, un cabo y siete guardias, pero debido a la falta generalizada de personal, se mantiene con cuatro. Las otras especialidades de fiscal de fronteras y Guardia Civil del Mar seguirán en Marín, en el puerto, según las fuentes consultadas.

Un vehículo de la Guardia Civil estacionado delante de la antigua Casa do Mar y sede de la Policía Local. / Santos Álvarez

Tras la reunión, Abel Losada manifestó que había plena colaboración institucional entre el Gobierno estatal (a través de la Tesorería General de la Seguridad Social y el ISM como titulares del inmueble de la Casa do Mar), Concello y Guardia Civil para que el cuartel se traslade a estas dependencias en Bueu. El subdelegado asegura que van a analizar ahora la manera de materializar el convernio y tirar para adelante. El único problema que había es que la Guardia Civil necesita todo el bajo del inmueble -al principio sólo se hablaba de la cafetería- por lo que el alcalde se había comprometido a buscar una solución. Esa solucuón ya la tiene Félix Juncal que gestionó un local alternativo para la Asociación del Párkinson.

Salvo el obstáculo del espacio, Abel Losada asegura que a partir de ahora sólo cabe marcar una hoja de ruta para que se materialice el traslado y que lo más probable es que se haga después del verano. La Guardia Civil compartirá el edificio con la Policía Local que tiene su jefatura en la planta superior. En otra ala del inmueble sigue la ofiicna del ISM.

Por lo de pronto, el alcalde asegura que el lunes vovlerá a celebrarse una nueva reunión en la Subdelegación. La Guardia Civil realizará un proyecto técnico de acondicionamiento y el Concello se encargará de su ejecución. Falta la cesión de esta parte del inmueble por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social al Concello, aunque el alcalde asegura que es viable, factible y se están hablando de plazos razonables que se irán ajustando a partir de la reunión del lunes.

"Muy demandado"

Juncal reconoce la importancia de que Bueu vuelva a contar con este cuartel de seguridad ciudadana "muy demandado y cada vez más".

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Con respecto a la falta de personal en la Policía Local de Bueu, el alcalde asegura que la instrucción que se dio es que se garantizara la patrulla de tarde con un policía y un auxiliar y no repetir la situación de dos policías y un auxiliar por la mañana para dejar las tardes vacías. Admite que se sigue sin el turno de noche, que es más complicado porque no hay efectivos debido a bajas médicas yael período vacacional. En cuanto a la deuda para abonar llas horas extras a la Policía, señala que se están validando. Insiste en que las horas extras son a mayores de la jornada laboral.