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Darbo vuelve a los años 60

El atrio de la parroquia canguesa acoge este sábado la fiesta "Darbo Ye-Yé", en la que se invita a vestir de época y que servirá también para recaudar para la celebración de la gran Romaría de Darbo que se celebra en el mes de septiembre con la tradicional danza en honor a la Virgen

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Actuación del grupo The Resakas en una anterior edición del "Darbo Ye-Yé" / Fdv

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Carla Soliño

El atrio de Darbo volverá a llenarse de música y color este sábado día 11 con la cuarta edición de “Darbo Ye-Yé”. Esta cita, organizada por la comisión de la Romaría de Darbo, trata de recaudar fondos de cara a la cita de septiembre.

A partir de las 21.00 horas, vecinos de toda la comarca y visitantes podrán disfrutar de música pensada para todo tipo de públicos. La noche comenzará al ritmo del dúo Latino, seguido de grupos como Va de Retro y Taiantos y Pico. Para cerrar este viaje musical nostálgico, contarán con la sesión de La Yaya DJ. Desde la organización del evento animan a pintar la fiesta de color vistiéndose con atuendos inspirados en las décadas 60, 70, 80 y 90.

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