Darbo vuelve a los años 60

El atrio de Darbo volverá a llenarse de música y color este sábado día 11 con la cuarta edición de “Darbo Ye-Yé”. Esta cita, organizada por la comisión de la Romaría de Darbo, trata de recaudar fondos de cara a la cita de septiembre.

A partir de las 21.00 horas, vecinos de toda la comarca y visitantes podrán disfrutar de música pensada para todo tipo de públicos. La noche comenzará al ritmo del dúo Latino, seguido de grupos como Va de Retro y Taiantos y Pico. Para cerrar este viaje musical nostálgico, contarán con la sesión de La Yaya DJ. Desde la organización del evento animan a pintar la fiesta de color vistiéndose con atuendos inspirados en las décadas 60, 70, 80 y 90.