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El concejal del PP de Bueu Manuel Santos Pires presenta su renuncia y alega motivos personales

La portavoz del grupo municipal y líder del partido, Elena Estévez, agradece su labor y entiende la complicada situación laboral del histórico edil

El siguiente en la lista es Manuel Freire

Manuel Santos Pires (derecha) con Elerna Estévez (centro) en un pleno.

Manuel Santos Pires (derecha) con Elerna Estévez (centro) en un pleno. / GONZALO NUÑEZ

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Cristina González

El histórico concejal del Partido Popular de Bueu Manuel Santos Pires ha presentado su renuncia en el Concello después de varios meses complicados intentando compatibilizar una difícil situación laboral al frente de su asesoría en la localidad con la carga política. Finalemnte y después de valorarlo con su partido y con la portavoz del grupo municipal, Elena Estévez, Pires presentó su renuncia. La formalizó en la noche del miércoles vía registro municipal para que se dé cuenta en el pleno de la corporación y que se inicie la tramitación correspondiente ante la Junta Electoral pra la expedición de la credencial a favor del canddiato que debe sustituirle.

El siguiente en la lista electoral del PP es el número 9, Manuel Freire, que ya fue concejal en distintas etapas. Pires lo fue en las etapas de Xosé Manuel Rosas, Tomás Barreiro y se presentó también en la lista encabezada por Berta Pérez. En 2019 decidió retirarse y no volvió hasta 2023 cuando Elena Estévez, de nuevo candidata de las siglas del PP, lo recuperó para su lista electoral. Estévez agradece el trabajo de Pires, a quien define como un gran compañero y asegura que hay que respetar su decisión, adoptada por motivos personales debido a la complejidad de su situación laboral.

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Habrá que ver ahora si el sigueinte en la lista, Manuel Freire, es quien asume el relevo en esta etapa final del mandato que se agota en junio de 2027 cuando volverá a haber elecciones municipales.

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