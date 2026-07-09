La comarca, pese a sus casi cien playas, supera las 1.200 piscinas privadas

En esta época de calor intenso y cuando empieza a hablarse de las primeras restricciones en el consumo de agua, por el momento sólo con recomendaciones desde los Concellos para que los depósitos no lleguen a marcadores peligrosos, se pone el foco en las piscinas particulares. Para los gobiernos locales es una de las grandes preocupaciones a la hora de que se cumplan las restricciones y no se tire de las traídas municipales para llenar o reponer los vasos.

El número de piscinas va, año tras año y sobre todo después de la pandemia del COVID de 2020, en aumento. En la comarca, aunque costera y que puede presumir de tener algunas de las mejores playas de las Rías Baixas, con un centenar de arenales, podría pensarse que las piscinas no funcionan. Pero no es así, cada vez más, las casas se dotan de esta infraestructura de ocio para escapar de las saturadas playas y evitar también el problema del tráfico.

Según los datos de la última actualización del Catastro, la comarca, integrada por los municipios de Cangas, Moaña y Bueu., ya rebasó las 1.200 piscinas registradas,en concreto 1.210, a las que habría que sumar las que se hicieron y todavía no se han dado de alta. Con respecto a 2022, por ejemplo, se construyeron 245 más.

El municipio con más piscinas es Cangas, que aparece en la estadística de Catastro de 2026 con 490 y un ritmo de crecimiento de casi medio centenar, 41 en concreto, con respecto a 2022 cuando estaban actualizadas 449 piscinas. Sólo hay que hacer una vista aérea para confirmar que en donde más piscinas hay es en la zona turística de Aldán y O Hío y sobre todo en las zonas más próximas al litoral en donde prolifera la vivienda de segunda residencia o vacacional.

Moaña es el segundo municipio con más piscinas, muy próximo a Cangas, con 441. Este municipio es el que experimentó mayor crecimiento teniendo como referencia el año 2022. Por aquel entonces había 330 piscinas en este municipio, por lo que se construyeron 111 más en sólo tres años. Es verdad que la construcción de vivienda unifamiliar en este concello ha crecido mucho y también la vivienda más de lujo al borde del mar. Tirán y Domaio concentran buen número de piscinas.

Bueu es el municipio de los tres con menos piscinas, 279, aunque con un crecimiento por encima de Cangas. En los últimos tres años se construyeron 93 piscinas más en este municipio.

La piscina, que hace décadas estaba asociada a la vivienda de lujo, se va haciendo más habitual en los domicilios, pese a su coste que sigue siendo elevado y su mantenimiento. Llenar de agua el vaso de la piscina tampoco se antoja barato y un camión cisterna para una piscina de tipo medio, de 6 metros de largo por 4 de ancho y una profundidad media de 1,5, puede requerir 36 metros cúbicos de agua con un coste, según las fuentes consultadas, de entre 752 y 1.100 euros. A eso habría que añadir también el rellenado de agua cada cierto tiempo.

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Con respecto a otros municipios, la comarca se encuentra en un término medio en cuanto al número de piscinas. Gondomar, que es residencial y no está en primera líena de costa, aunque tiene urbanizaciones, cuenta con 886 piscinas; Marín tiene solo 303, en Mos se disparan a 585 y en Nigrán, uno de los concellos más turísticos del sur gallego, hay 1.405. Porriño, de interior y con altas temperaturas, tiene también 592 y Ponteareas, 841. Redondela figura con 752; Tomiño, con 828 y Vilagarcía, 539. Vigo es el concello con más piscinas, 2.812 y Pontevedra es el segundo,con 1.060.