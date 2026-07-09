Cangas comienza a instalar vallas en las carreteras para impedir aparcar

El gobierno municipal lucha contra el tiempo en la zona de playas. Después de que hubiese acordado esta misma semana la presencia de dos patrullas de la Policía Local durante el turno de tarde los viernes, sábado y domingos del verano, y tras la llegada de los carteles que delimitarán los núcleos rurales en la zona rural, ahora procede a colocar vallas en los márgenes de las vías para impedir que aparquen los vehículos. El pasado fin de semana, en Pinténs, hubo problemas con el camión de Emergencias de Cangas por la mala ocupación de la vía de los vehículos, que no solo dificultaban el paso, sino también que impedían al mismo dar la vuelta.

Eentre una valla y otra se ponen cintas de seguridad. | SANTOS Á LVAREZ

Esta misma semana ya se colocaron 35 vallas en la rúa Carballos. Se empezó desde abajo, donde está el último leiraparking. Están colocadas igual que el pasado año, en una iniciativa que había tenido la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, que sigue en su lucha para encontrar espacios en el rural y que todo el mundo pueda convivir. Está previsto que se coloque 34 vallas más en la zona de la playa de Areacova.

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Lo que parece que en este tercer año de mandato no se va poner en práctica es esa iniciativa que tuvo tan buena acogida y que suponía que el Concello de Cangas procedía a la limpieza de las fincas que sus propietarios cedían para leiraparkings. Fue una busca incesante de fincas y el primer año las ofertas al Concello llegaron con rotundidad, sin embargo ya no ocurrió así en el segundo, donde se mantuvo la iniciativa. Cierto que hubo quejas de algunos vecinos, que acusaban al gobierno de realizar un efecto llamada con este tipo de medidas, pero lo cierto es que había funcionado. Como dijimos, al segundo año la oferta ya fue mucho menor y este año ni se habla del tema, por mucho que desde Cangas se hubiese aplaudido la idea. Así que el problema para aparcar tanto coche que llega a Cangas permanece. La solución que se encontró duró un año y se volvió al problema, aumentado, porque cada vez son más los coches que se acercan cargados de bañistas a las playas de Cangas. Aparcar en la carretera será ahora imposible y las multas por hacerlo comenzarán, tanto por parte de la Policía Local como de la Guardia Civil.