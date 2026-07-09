La alcaldesa de Moaña culpa a Sareb, Estado y Xunta que dejen perder 289 viviendas públicas en este municipio

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG) considera que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el Ministerio de Vivienda y la Xunta dejan escapar una oportunidad histórica para construir 289 viviendas públicas en este municipio con el retorno al mercado inmobiliario de los siete suelos de esta Sociedad en el plan parcial de A Xunqueira A-2 en As Raiñas, que figuran a la venta por 800.000 euros. La Sareb había ofrecido la cesión gratuita de estos terrenos al Concello y el gobierno municipal mostró su «interés» pero pidió que la Sareb se los cediera directamente al Instituto Galego da Vivenda e Solo de la Consellería de Vivenda, como administración competente en vivienda pública.

Desde el gobierno municipal denuncian la «absoluta incoherencia de las políticas de vivienda impulsadas tanto por el Gobierno del Estado como por la Xunta tras comprobar que estos terrenos, pese a que el Concello había pedido expresamente destinar a vivienda pública, se hayan puesto de nuevo en venta.

Santos entiende que esta decisión resulta difícil de entender después de que el propio Consejo de Ministros anunciase la incorporación de suelos de la Sareb al parque público de vivienda y de que el Concello de Moaña aprobara por mayoría solicitar que estos terrenos fuesen cedidos gratuitamente al IGVS para vivienda pública. La pregunta es inevitable, dice la regidora: «Si estos terrenos permiten construir 289 viviendas públicas, ¿por qué se ponen a la venta en lugar de destinarlos al interés general?». Añade que la Sareb, que se creó para gestionar los activos procedentes de la crisis financiera y sostenida con recursos públicos, opta ahora por intentar obtener rendimiento económico de un patrimonio que debería contribuir a resolver uno de los mayores problemas de la ciudadanía como es el acceso a la vivienda.

Para ella, igual de grave resulta la pasividad de la Xunta. Dice que mientras en Cangas está dispuesta a promover un Proxecto de Interese Autonómico (PIA) para obtener suelo, incluso recurriendo a la expropiación de terrenos rústicos y a su recalificación, en Moaña deja escapar la oportunidad de recibir gratuitamente unos terrenos ya ordenados urbanísticamente y preparados para desarrollar vivienda pública: «Resulta incomprensible que se busque suelo en donde aún no existe cuando en Moaña ya hay una oportunidad real para construir cientos de viviendas públicas sin necesidad de recurrir a procesos extraordinarios». Por eso que entiende que esta situación evidencia una contradicción entre los anuncios y los hechos: «Tanto el Gobierno del Estado como la Xunta afirman situar vivienda entre sus prioridades pero cuando aparece una oportunidad para incrementar el parque público en un concello como Moaña, ninguno de los dos gobiernos actúa para hacerla realidad y desaprovechan las gestiones realizadas por el Concello para aumentar el parque público de vivienda».

Noticias relacionadas

Desde el gobierno local de Moaña aseguran que van a exigir explicaciones tanto al Ministerio de Vivienda en España como a la Sareb, al Sepes y a la Xunta de Galicia para conocer por qué estos terrenos de A Xunqueira A-2 en el barrio de As Raiñas, por detrás del colegio de Reibón, no fueron destinados a vivienda pública y se renuncia a una oportunidad.