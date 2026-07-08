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La Xunta hace oficial la aprobación en su Consello del ámbito del Saiñas donde pretende construir 300 viviendas

El gobierno gallego vuelve a destacar que serán todas protegidas. El acuerdo fue publicado en el DOG

Terenos de A Rúa, donde la Xunta pretende construir 300 viviendas

Terenos de A Rúa, donde la Xunta pretende construir 300 viviendas / Santos Álvarez / FDV

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Juan Calvo

Tras ser aprobado por el Consello de la Xunta de Galicia, como informó en su momento FARO DE VIGO, el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) por el que se pretende construir 300 viviendas de protección oficial en Cangas salió publicado en el DOG del día de ayer. El acuerdo hace referencia al ámbito donde se va a actuar, que es en las inmediaciones del río Saiñas, en la zona de A Rúa, frente a la zona elegida por el Concello de Cangas para construir el nuevo equipamiento sanitario de Cangas y donde, a través de una modificación puntual, la sociedad Amgecabe pretende desarrollar un espacio comercial. El PIA es un atajo a la modificación puntual de los terrenos, ya que de manera casi inmediata permitirá la transformación urbanística para desarrollar suelo residencial en el que se puedan construir las 300 viviendas de protección oficial. En este sentido se recoge la aprobación de la delimitación del ámbito identificado como SAUR-2 para la tramitación del PIA que se desarrollará en dicho suelo.

Según los datos de la Xunta, el ámbito alcanza los 66.300 metros cuadrados y se encuentra delimitado al norte por el camino y rotonda de A Rúa; por el sur, por viviendas, terrenos y centro de día de Cangas, junto a la carretera autonómica PO-551; por el este con la carretera autonómica PO-554 y al oeste, por los barrios de Espíritu Santo y de Rapadouro. El ámbito está atravesado de norte a su por el río Saiñas, elemento natural vertebrador de un gran parque fluvial que construirá el eje de ordenación.

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A pesar del acuerdo del Consello de la Xunta y su publicación, ahora, en el DOG, los propietarios de los terrenos afectados siguen sin tener información directa. Nadie habló con ellos ni tampoco se sabe nada del dinero que la Xunta ofrece por los terrenos. Los afectados ya se organizaron y en su momento presentaron alegaciones al PIA. Lo cierto es que, de momento, tampoco hay ningún tipo de proyecto.

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