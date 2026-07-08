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Cangas

Tres noches de folclore con «Aturuxo ao Son da Ría»

El festival se celebra del 10 al 12 de julio entre la alameda de Aldán y el atrio de O Hío

Presentación del festival Aturuxos ao Son da Ría. | G. NÚÑEZ

Presentación del festival Aturuxos ao Son da Ría. | G. NÚÑEZ

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Carla Soliño

Cangas

El XII Festival de Música e Danza Tradicional Aturuxos ao Son da Ría regresa a Cangas del 10 al 12 de julio con actuaciones a partir de las 21.00. La programación se repartirá entre la Iglesia de Hío, la Alameda de Aldán y la Alameda Vella. Los grupos participantes serán Ximalveira, Peis d´os, Pais de San Roque y Lembranzas da Ría. La iniciativa, organizada por el Concello de Cangas, busca acercar al público la música y la danza tradicional gallega a través de tres jornadas de actuaciones al aire libre. Cada jornada contará con una combinación distinta de agrupaciones, culminando el sábado con una actuación conjunta de los cuatro participantes en la Alameda Vella.

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