Cultura
Un total de 63 trabajos optan a los Premios Johan Carballeira de Poesía e Xornalismo
Los galardones están dotados con 2.500 euros de gratificación y, en el caso de los poemarios, con su publicación por parte de Xerais
Un total de 62 trabajos han sido presentados a los Premios Johan Carballeira de Poesía e Xornalismo después de haberse cerrado el plazo de aceptación de candidatos. El departamento de Cultura ha recibido concretamente 53 obras para la modalidad de poesía y nueve para la de periodismo, entregados tanto en papel como de forma digital, confirmando que el certamen es todo un referente en el ámbito gallego.
El jurado revisará en las próximas semanas los diferentes trabajos para escoger las obras ganadoras en ambos apartados, que se darán a conocer en los meses de septiembre y octubre. Cada uno de los elegidos recibirá una recompensa económica de 2.500 euros, que en el caso de la poesía se sumará a la publicación del poemario ganador en la editorial Xerais.
Los Premios Johan Carballeira nacieron como homenaje al político, poeta y periodista buenense José Gómez de la Cueva, más conocido como Johan Carballeira, pero también para fomentar la creación en lengua gallega. En la pasada edición los ganadores fueron Eugénio Outeiro Lojo con «Réquiem», en la modalidad de poesía, y Cláudia López Morán, con «Convivir co lume. O baleiro que arde: un territorio a mercé do lume» en periodismo.
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