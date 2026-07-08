Los terrenos de la Sareb en A Xunqueira vuelven al mercado y se venden por 800.000 euros

Los terrenos que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) tiene en el plan parcial de A Xunqueira A-2 en As Raiñas en Moaña, cuya cesión gratuita había ofrecido al Concello para uso público y social , han vuelto al mercado inmobiliario. En uno de estos portales figuran con un precio de venta de 800.000 euros. Se trata de 7 parcelas que suman 1.974 metros cuadrados dentro del polígono uno de este suelo que se quedó la Sareb o «banco malo» creado para absorber los activos urbanísticos de la crisis de 2008.

La oferta había ido a pleno el 28 de mayo y lo que se aprobó fue mostrar el «interés» del Concello pero que la cesión se haga directamente al Instituto Galego da Vivenda e Solo de la Consellería de Vivenda. Salvo cambios de última hora y que la Xunta mueva ficha, se cierra una posibilidad para que Moaña se quede con estos terrenos para vivienda pública. Es cierto que la oferta ya se había acogido con recelo por la alcaldesa, Leticia Santos (BNG) y la respuesta del Concello fue esa, avalada por el informe del servicio jurídico municipal, de que las competencias en materia de vivienda son de la Xunta: «A competencia principal e exclusiva en materia de vivenda e desenvolvemento do solo correspóndelle á Comunidade Autónoma a través da Consellería de Vivenda e do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) e, polo tanto, ostentando a Consellería de Vivenda a competencia principal e exclusiva nesta materia o normal sería que este ofrecemento de parcelas recibido pola Sareb lle sexa realizado á administración autonómica».

Terrenos de la Sareb en el vial de As Raíñas dentro del plan parcial. | FDV

Desde Moaña fue decir sí, pero también no a la oferta. La Xunta ya había manifestado, antes de que la propuesta fuera al pleno, que tenía que ser el Concello quien aceptara los terrenos y después ponerlos a disposición de la consellería para vivienda protegida. La propuesta se aprobó con la mayoría de 8 votos del BNG y 7 en contra de la oposición (PP y PSOE). Fuentes de la Sareb también habían asegurado que la vía de ofrecimiento a la Xunta no estaba abierta, que mantiene buen entendimiento con la comunidad autónoma y ha colaborado con varios convenios, pero, apuntaban a que tendría que ser la Xunta quien pidiera los suelos a esta Sociedad.

Para la alcaldesa, que los terrenos regresen al mercado inmobiliario, algo que había anunciado la Sareb que se haría si no había cesión, es incumplir el acuerdo plenario y considera que incumpliendo como incumple la Xunta el convenio del centro de salud de Sisalde, no puede fiarse tampoco de lo que propone porque podría ocurrir que el Concello se quede con todos estos suelos sin posibilidad de desarrollarlos. Recuerda que la Xunta ya rechazó dos suelos que ofreció Moaña para vivienda pública.

Cronología de la oferta

Fue en marzo cuando la Sareb presentó la oferta al Concello señalando que «una de sus líneas de trabajo es la puesta a disposición de las Administraciones Públicas de suelos para incrementar el parque público de vivienda en España y construir servicios esenciales». Iba acompañada de tres documentos: una presentación titulada «Activos Donación», un texto denominado «Oferta de Donación de Suelos», en donde se confirma que la Sareb dispone de un perímetro de 6.000 suelos en 550 municipios para ofrecer a las administraciones públicas para iniciativas que beneficien a los ciudadanos como parques, centros de salud, aparcamientos y otros usos; y una hoja de cálculo denominada «Moaña» con las referencias catastrales de las parcelas.

Esta oferta metió también en un aprieto al gobierno local del BNG que meses antes había protagonizado un acto de partido delante de A Xunqueira A-2 con el diputado en Madrid, Néstor Rego, para reclamar que la Sareb los cediera para que la Xunta construyera la demandada vivienda pública.

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Respuesta al acuerdo plenario

Desde el Concello de Moaña se mandó el acuerdo plenario tanto a la Sareb, como al Gobierno de España y a la Xunta, pero sólo respondió el «banco malo». Con fecha 9 de junio, remite a la alcaldía acuse de recibo de aceptación del ofrecimiento de los solares y que daba traslado a sus servicios de Hipoges para que digan el procedimiento para llevar a cabo la adquisición de los activos. La respuesta evidencia que no entendieron el acuerdo plenario de Moaña y la alcaldesa volvió a remitir un escrito en el que confirman que el Concello no va a ser comprador, tal y como consta en el acuerdo plenario, que volvió a remitir. Santos les explica que el Concello acepta el ofrecimiento, pero solicitan que la cesión de las parcelas se haga de forma directa y gratuita al IGVS de la Xunta.