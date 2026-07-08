Las obras en una traída de aguas provocan un escape de gas en Reibón

Un excavadora que trabajaba ayer en la reparación de una antigua línea de la traída de aguas de Meira de Abaixo provocó un escape de gas al romper una de las tuberías de canalización. Hasta el lugar se desplazaron Bomberos, Policía Local y Guardia Civil, aunque no se generaron más daños que una avería que fue reparada.

El concejal de Obras, Daniel Costas, asegura que según le trasladaron en la traída de aguas se trabajaba en una línea muy antigua y a mucha profundidad, en donde apareció la red de tubos del gas.